23 Mart Perşembe Günlük Burç Yorumları

23 Mart Perşembe Günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

23 Mart 2017 Perşembe Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Hayata daha umutlu ve iyimser bir açıdan bakabilirsiniz. Maddi konularda cömert olabilir, harcama yaparken pek fazla düşünmeyebilirsiniz. Fakat harcamalarınız artarken sonraki günleri düşünerek tasarruf etmeye başlasanız iyi olur. Çünkü ihtiyaçlarınız artacak. Bugün seyahate çıkabilir ve farklı şehirleri görmek isteyebilirsiniz. Seyahate çıkmak, spor yapmak ve çeşitli organizasyonlara katılmak enerji fazlanızı boşaltmanıza yardımcı olacak. Böylece beklentilerinizin yarattığı gerilimden uzaklaşıp keyif aldığınız konular ile ilgilenebilirsiniz.

23 Mart 2017 Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygularınızın dalgalandığı bir gün... Fakat çeşitli geziler veya brunch organizasyonları çok hoşunuza gidebilir. Seyahate çıkmak ve bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, duygularınızın değişmesine yardımcı olacak. Arkadaşlarınız ile haberleşebilir ve dostlarınızı evinize davet edebilirsiniz. Ayrıca çeşitli davetler ve teklifler ile karşılaşmanız mümkün. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız bugün güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Maddi konularda cömert olursanız, fırsatları elinizden kaçırmazsınız. Bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeye başlıyorsunuz.

23 Mart 2017 Perşembe İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygularınızın dalgalandığı bir gün. Fakat çeşitli geziler veya brunch organizasyonları çok hoşunuza gidebilir. Seyahate çıkmak ve bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak, duygularınızın değişmesine yardımcı olacak. Arkadaşlarınız ile haberleşebilir ve dostlarınızı evinize davet edebilirsiniz. Ayrıca çeşitli davetler ve teklifler ile karşılaşmanız mümkün. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız ilginç fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu arada bazı fikirleriniz değişiyor ancak iddiacı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının.

23 Mart 2017 Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Farklı çevrelerden kişilerle tanışabilir ve yabancı ülkeden gelen kişilerle karşılaşabilirsiniz. Maddi fırsatları değerlendirmek için saygı duyduğunuz kişilerin görüşlerinden faydalanacaksınız. Güzel yatırım fırsatları karşınıza çıkarsa değerlendirmekten çekinmeyin. Evinizde rahat vakit geçirmek isteseniz de içinizden yükselen enerji sizi evinizin dışına çıkartacak. Açık havada dolaşmak keyfinizi yerine getirecek. Bu arada eski arkadaşlarınıza tesadüf edebilir ve geçmiş günleri konuşarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

23 Mart 2017 Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün pek çok kişiden davet alabilir ve birbirinden farklı organizasyonlara katılmak isteyebilirsiniz. Yaptığınız seçimler bazı arkadaşlarınızın hoşuna gitmeyebilir fakat bazı arkadaşlarınızın ise, memnun olmasına neden olacak. Ancak endişe etmeniz için herhangi bir neden yok. Çünkü popülariteniz ve çevrenizden gördüğünüz ilgi artıyor. Enerjiniz ve etkileyici tavırlarınız ile karşı cinsin dikkatini çekeceksiniz. Sevdiğiniz ile keyifli vakit geçirebilirsiniz ve isteklerinizi rahat bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

23 Mart 2017 Perşembe Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygularınız yoğun ve karamsar olabilir. Daha önce saygı duyduğunuz büyükleriniz sizi destekliyor. İddialaşmayın. Aslında sabırlı ve sakin davranabilirsiniz. Düşüncelerinizin değiştiği bir dönemdesiniz ve geleceğe yönelik isteklerinizi gerçekleştirmek için daha farklı düşünmeniz gerekebilir. Kardeşleriniz veya çocuklar ile aranızda çıkmış olan anlaşmazlıkların üzerine gitmeyin ve şimdilik olayların gelişmesini bekleyin. Akşam saatlerinde alacağınız haberler ve karşılaşacağınız olaylar duygularınızı değiştirecek ve hayal gücünüzü uyandıracak. Ayrıca hayal gücünüzü harekete geçiren filmler izleyebilirsiniz.

23 Mart 2017 Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

İyimser ve neşeli duygular içinde olacaksınız. Yolculuğa çıkabilir, farklı şehirleri ve ülkeleri görüp tanıyabilirsiniz. İçinizde hissettiğiniz yoğun duygulardan ve mücadeleden uzaklaşacaksınız. Bugün beklentilerinizin uyandırdığı sabırsızlık ve tahammülsüzlük halinden uzaklaşıp keyif aldığınız konular ile ilgileneceksiniz. Seyahate çıkmak ve eğlenceli ortamlarda bulunmak keyfinizi yerine getirecek. Hiçbir şey yapamıyorsanız, bugün açık havada dolaşın ve çevreniz ile ilgilenin. İyimser ve rahat kişiler ile görüşmek, sizi de rahatlatacak.

23 Mart 2017 Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygularınız yoğun ve karamsar olabilir. Fakat olaylar yalnızca sizin bakış açınızdan karamsar görünüyor. Eğer bakış açınızı değiştirirseniz durumun gerçekte daha farklı olduğunu göreceksiniz. Kendinizi hem enerjik hissedecek, hem de isteklerinizi ortaya koymayı başaracaksınız. Fantastik hikayeleri konu alan filmler izlemek ve geleceğe yönelik hayaller kurmak hoşunuza gidecek. Akşam saatlerinde hayal gücünüzü uyandıran konular ile ilgilenebilirsiniz ve sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Hayal gücü gerektiren konulara yönelik iş yapan kişiler ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek.

23 Mart 2017 Perşembe Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Maceracı olabilir ve yeniliklerden keyif alacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Alacağınız sürpriz bir davet sizi alıştığınızdan çok daha farklı bir ortama yöneltebilir. Teknolojik gelişmeleri ve bilgisayarla yapılan yeni uygulamaları yakından takip edeceksiniz. Düşünce biçiminizi değiştiren etkinlikler veya seminerler de ilginizi çekecek. Yakın çevrenizde çıkan karışıklıklar ise bazı arkadaşlarınızı sorgulamanıza neden olabilir.Yenilikler ve farklı çevreler keyfinizi yerine getirecek. Sürpriz teklifler ile karşılaşabilirsiniz.

23 Mart 2017 Perşembe Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Beklentilerinizin zorlayıcı etkisini çevrenize yansıtmasanız iyi olacak. Özellikle sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkileri zorlamaktan kaçının. Arkadaşlarınız ile birlikte yapacağınız organizasyonlar ve eğlenceli ortamlar keyfinizi yerine getirecek. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınız ziyaretinize gelebilir veya siz gidebilirsiniz. Parasal ihtiyaçlarınızın arttığı bir dönemdesiniz ve bazı gelişmeler sizin beklediğinizden daha farklı olabilir. Özellikle ortaya çıkan sürprizlerden etkilenebilirsiniz ve ani tepkiler gösterebilirsiniz. Duygularınızı mantığınız ile denetlemeyi başarabilirsiniz.

23 Mart 2017 Perşembe Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Keyifli olduğunuz bir gün. Yaşam enerjiniz yükseliyor ve duygularınız değişiyor. Bugün sevdiğiniz işler ile ilgilenecek ve dostlarınız ile birlikte keyifli organizasyonlar yapacaksınız. Sevdiklerinizin sıcak ilgisi ve davetleri duygularınızı değiştirmenize yardımcı olacak ve üzerinizde hissettiğiniz baskı duygusundan uzaklaşacaksınız. Bu arada farklı çevreler ve değişik insanlar ile tanışabilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Bilim kurgu filmleri ve fantastik romanlar daha çok ilginizi çekecek.

23 Mart 2017 Perşembe Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün kafanızı karıştıran olaylar olsa da sakinliğinizi korumayı başaracaksınız. İyimser tavırlarınız sorunları çözmenizi kolaylaştıracak. Böylece ilişkileriniz daha sıcak boyutlara ulaşacak. Daha önce aranızda gerilim yaşamış olduğunuz dostlarınız ile haberleşebilir, buluşabilir ve sorunları çözebilirsiniz. Kardeşiniz ve arkadaşlarınızla aranızda çıkan anlaşmazlık aklınızı meşgul edebilir. Fakat doğru zamanda geri adım atmayı başarıp tartışmayı uzatmayacaksınız. Yolculuk projeleri yapabilir ve geleceğe yönelik isteklerinizi ortaya koyabilirsiniz.