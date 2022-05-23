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23 Mayıs nöbetçi eczaneler

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23 mayıs nöbetçi eczaneler şu şekilde
23 Mayıs nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ

CANEŞ ECZANESİ

 23.05.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 52 20
 Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

 

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

 23.05.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 06 06
 Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

 

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 23.05.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 93 40
 Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

 23.05.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0548) 881 18 11
 Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

 

SERTAÇ ECZANESİ

 23.05.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 67
 Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne

 

AYDIN ECZANESİ

 23.05.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 33 61
 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

 23.05.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 95 55
 N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

 

ERGİN ECZANESİ

 23.05.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 47 35
 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 23.05.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 24 57
 Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 23.05.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 23.05.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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