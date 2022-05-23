23 Mayıs nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ
CANEŞ ECZANESİ
|23.05.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 52 20
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
|23.05.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 06 06
|Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
|23.05.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 93 40
|Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
|23.05.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0548) 881 18 11
|Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
SERTAÇ ECZANESİ
|23.05.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 67
|Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/ B Girne
AYDIN ECZANESİ
|23.05.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 33 61
|Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
|23.05.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 95 55
|N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
ERGİN ECZANESİ
|23.05.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 47 35
|Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
|23.05.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 24 57
|Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|23.05.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
|23.05.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 28 56
|Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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