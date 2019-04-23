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23 Nisan canlı yayınında 'Gelecek hayalin ne' sorusuna yanıt: Alman vatandaşı olmak

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NTV canlı yayınına katılan bir öğrencinin, 'Akademik olarak hayalin nedir' sorusuna verdiği cevap, sosyal medyada gündem oldu.
23 Nisan canlı yayınında 'Gelecek hayalin ne' sorusuna yanıt: Alman vatandaşı olmak

NTV sunucusu, canlı yayına katılan Darüşşafaka öğrencisine gelecek planlarını sordu. Öğrenci de, “Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” cevabını verdi.​

Sunucu da, “Hayır” diye cevap verdikten sonra şöyle ekledi: “23 Nisan’da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar kapar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci.”

Öğrencinin cevabı, Twitter’da yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

 

 

 

   

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