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23 Nisan Çocukları Başbakanlık’taydı

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Erhürman: “Geleceği çocuklar kuracak, bizim sadece yolu temizlememiz gerekiyor”
23 Nisan Çocukları Başbakanlık’taydı

Başbakan Tufan Erhürman 23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılacak KKTC, Türkiye ve çeşitli ülkelerden çocukları kabul etti.

Konuk heyette Festival Komitesi Başkanı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ve Komite Üyesi Hüseyin Üstün de yer alırken, Başbakan Erhürman’a, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu eşlik etti.

ÜSTÜN

Kabulde, 23 Nisan Çocuk Festivali Komite Üyesi Hüseyin Üstün festival hakkında bilgi vererek Başbakan ve tüm halkı Pazartesi akşamı saat 20.00’de Girne Amfi-Tiyatro’daki Gala Programına davet etti.

Üstün çocuk ekibinde KKTC ve 2 TC ekibinin yanı sıra Londra Türk okulları ve 5 yabancı ülke öğrencilerinin yer alığını belirtti.

ERHÜRMAN

Başbakan Erhürman, bu tür organizasyonları başlatmak kadar sürdürmenin de zor olduğunu ifade ederek, bu çabaları takdir ettiğini söyledi.

23 Nisan’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olduğunu hatırlatan Erhürman, tüm dünyada ve Kıbrıs’ta özlem duyulan barışın tohumlarının çocuklarla atılacağını, geleceği çocukların kuracağını, büyüklerin sadece onların önündeki yolu temizleyip açması gerektiğini kaydetti.

Bu tür festivallerin ve organizasyonların devamı için Başbakanlık olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyleyen Erhürman, gelecek yıllarda daha çok ülkeden ekiple festivallerin gerçekleşmesini istediklerini de sözlerine ekledi.

Kabulde karşılıklı anı hediyeleri de sunuldu.

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