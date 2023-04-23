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23 Nisan Değirmenlik’te kutlandı

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23 Nisan Değirmenlik’te kutlandı
23 Nisan Değirmenlik’te kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Değirmenlik’te de kutlandı.

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 23 Nisan Atatürk büstü önünde gerçekleşen askeri törenle kutlandı.

Çelenklerin büste sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Tank Albay Nail Türe tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile son buldu.

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