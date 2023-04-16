23 Nisan etkinlikleri yarın başlıyor

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamaları yarın başlıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 103. açılış yıl dönümü Türkiye’yle birlikte KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri, yarın başlayacak ve 18,19 ve 23 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikler çerçevesinde Lefkoşa okullarından belirlenen öğrenciler devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan Pazar günü saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlik programı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri yarın 08.30’da başkent Lefkoşa’da kortej düzenlenecek.

Lefkoşa merkez okullarından öğrenci ve sorumlu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Atatürk Büstü’ne çelenk koyacak, ardından Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyecek.

Kortej, Meclis’e, Cumhurbaşkanlığı ve Ledra Palace Işıkları güzergahından ulaşacak.

-Meclis önünde program

Kortejin Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşmasının ardından saat 10.00’da tören düzenlenecek.

Törende, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıp, şiir okuyacak. Dans gösterileri yapılacak.

-“II. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “II. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi” de pazartesi açılacak.

Merkez Lefkoşa (Açık Pazar) Etkinlik ve Kültür Salonu’ndaki serginin açılışı saat 18.00’de yapılacak.

-Salı günü öğrenciler devlet protokolünü ziyaret edecek

Kutlama programı çerçevesinde, Lefkoşa bölge okullarından öğrenciler devlet protokolünü ziyaret edecek.

Öğrenciler saat 09.30’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, saat 10.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, saat 11.00’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret edecek.

Öğrenciler daha sonra saat 11.30’da Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret edecek ve ardından Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da öğrencileri saat 12.15’de kabul edecek.

-Salı günü spor etkinlikleri

Kutlamalar çerçevesinde salı günü saat 10.00’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı II. Sprint Yarışmaları yapılacak. Lefkoşa Atatürk Stadyumu’ndaki etkinliğe ilköğretim 4. ve 5. Sınıflar düzeyindeki öğrenciler katılabilecek.

Aynı gün deprem felaketinden hayatlarını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri ve öğretmenlerinin anısına “I. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası” yapılacak.

Gazimağusa MAGEM’de saat 11.00’de yapılacak ilkokullar arası voleybol turnuvası 1. ve 2. gelen kız ve erkek takımları arasında düzenlenecek.

-“Çocuk Hakları” gündemiyle Meclis Genel Kurulu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde milletvekilleri dağılımına göre her ilçeden milletvekili sayısı kadar toplamda 50 öğrenci çarşamba günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret edecek.

Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 11, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 3, Lefke’den 2 çocuğun yer alacağı çocukların katılımıyla “Çocuk Hakları” gündemiyle Meclis Genel Kurulu toplanacak.

-Cumhurbaşkanlığında “23 Nisan’da El Ele Özel Bayram Etkinliği”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde aynı gün saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde özel eğitim öğrencilerine “23 Nisan’da El Ele Özel Bayram Etkinliği” düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı bahçesindeki etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı ve Çağdaş Drama Derneği katkı koyacak.

-23 Nisan Pazar günü kutlamalar Çavuşoğlu’nun konuşmasıyla başlayacak

23 Nisan Pazar günü kutlamalar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki devlet töreni saat 9.00’da düzenlenecek. Törende anıta çelenk konacak.

Gazimağusa’da yapımı tamamlanan Yonpaş Metin Derinel Lisesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenecek törenle açılacak. Tören saat 12.00’de yapılacak.

23 Nisan Pazar günü ilçeler ve köylerde de törenler düzenlenecek.