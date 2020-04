23 Nisan kutlamaları Bakan Çavuşoğlu’nun yaptığı konuşma ile başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun BRT’den yaptığı konuşma ile başladı.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve Türk Milleti’nin iradesini temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yıldönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

23 Nisan 1920’de Ankara’da yakılan bağımsızlık meşalesinin, Anadolu’nun dört bir yanını aydınlattığını, vatana gönül verenlerin gayreti, azmi, kararlılığının, milli birlik ve beraberliğin kenetlenmiş ifadesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 23 Nisan 1920’den bugüne geçen yüz yıllık sürede, Türkiye Cumhuriyeti’nin dev bir çınar olduğunu, Atatürk ilke ve inkilaplarını benimseyen çocukların da vatanına ve milletine yararlı kuşaklar olarak yetiştiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve Cumhuriyet fikrinden esinlenen Kıbrıs Türkü’nün, ulusal direniş ve varoluş mücadelesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanıyla taçlandırdığını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, “Geleceğin teminatı olan, siz çocuklarımız; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz” diyerek sizlere duyduğu güveni ifade etmiştir” dedi.

Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı denince, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak kendisinin de aklından güzel düşünceler geçtiğini anlatarak, Atatürk’ün ilkelerinin temel alındığı Cumhuriyetin korunması, yaşatılması veKKTC’nin her alanda gelişmesi için çok çalışmak gerektiğini belirtti.

“Sizlerin mutlu bir yaşam sürmenizi sağlamak, geleceğinizi güvence altına almak, bizim temel görevimizdir” diyen Bakan Çavuşoğlu, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; ​“Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taçlar, tahtlar batar, yok olur” sözünü anımsattı.

​

Çavuşoğlu, Atatürk’ün insancıllığı ve bir ulusun geleceği olan çocuklara verdiği değerin en önemli göstergesinin 23 Nisan gününü, “Çocuk Bayramı” olarak çocuklara armağan etmesi olduğunu da dile getirdi.

Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Büyük Atatürk, çocukları geleceğin teminatı olarak görür, onları büyük insan gibi düşünür, bu düşünceye uygun hitap eder veya ilgilenirdi. Onlara hitaben yaptığı konuşmalarda “Küçük Hanımlar, Küçük Beyler” ifadesiyle başlardı. Yani sizleri, Türk Ulusunun ilerideki büyükleri, milletimizi gelecek yüzyıllara taşıyacak kuşaklar olarak görürdü. Atatürk’ün düşüncelerine inanan biri olarak, ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılacak, ayakta tutacak sizlersiniz”.

​

Kıbrıs Türklerinin her 23 Nisan’ı aileleri ve çocuklarıyla birlikte; dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de kutlamayı sürdüreceğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, özgürlük ve barışın hakim olduğu bu topraklarda, her dilden, her renkten, her dinden çocuklarla birlikte olmaktan bugün olduğu gibi yarın da onur ve gurur duymaya devam edeceklerini belirtti.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anavatan ile milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz gün olarak kalmaya devam edecektir” diyen Çavuşoğlu, Bu yıl, Kovid-19 virüsünden korumak amacıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın evde kutlanacağını hatırlattı.

Çavuşoğlu, “Pandemi nedeni ile 100’üncüyılımızda sizleri ve sevdiklerinizi korumak maksadıyla evlerimizde kaldık. Ancak, yeni nesil eğitim anlayışında da kullanacağımız online sistemle, sevincinizi ve coşkunuzu evlerinizden sokağa taşımayı hedef aldık. Bugün evlerimizi, balkonlarımızı bayraklarımızla süsleyelim. Gece 21.00’de balkonlarımıza çıkarak hep birlikte İstiklal Marşımızı okuyalım” dedi.

Velilere de seslenen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, pandemi nedeni ile ara verilen eğitime evlerden uzaktan eğitim ile destek olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, sevgi, barış, dostluk, kardeşlik felsefesi temelinde 100’üncü yılını kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincine, velilerin de çocuklarıyla birlikte ortak olmasını ve bu coşkuyu onlarla birlikte yaşamalarını istedi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda çocuklara da seslendi;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan geleceğimizin güvenceleri olarak, sevgide, barışta, kardeşlikte, yardımlaşmada örnek bireyler olarak, Atamıza layık olmalıyız. Türk çocukları olarak, bizler, bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Sevgili çocuklar, unutmayınız ki sizler, bu dünyanın gerçek sahipleri, köklü bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz. Atatürk’ün ilkelerinin temel alındığı Cumhuriyetimizin korunması ve yaşatılması, ülkemizin her alanda gelişmesi ve uygarlığın tüm ürünlerinden yararlanarak en iyi biçimde yetişebilmeniz için, size düşen görev çok çalışmaktır.

Bu hedeflere ulaşmanız için;Dürüst olmayı,Çalışkan olmayı bileceksiniz.Barışı, kardeşliği, yardımlaşmayı yaşayarak öğreneceksiniz öğreteceksiniz.Vatan sevgisini, bayrak sevgisini gelecek nesillere taşıyacaksınız,

Birlik olmayı, beraber yaşamayı kendinize şiar edineceksiniz.Ülkemizin aydınlık geleceğini şekillendirebilmek için,Kurtuluş savaşı nedir? Çanakkale nedir? 19 Mayıs nedir? 29 Ekim nedir? 23 Nisan nedir? 20 Temmuz nedir? 15 Kasım nedir? Bileceksiniz. Sevgili çocuklar, yükünüz biraz ağır ama Atatürk sizlere güvendi biz de güveniyoruz. Bu ülkenin aydınlık yarınlarını, sizler devam ettireceksiniz.

Bu vesile ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, sizleri sevgiyle, saygıyla kucaklarım”.

Gün içerisinde 23 Nisan kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler şu şekilde:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Atatürk Büstü’ne çelenk koyacak. (09.00)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu her ilçeden birer öğrenci ile BRT ekranlarında online bağlantı ile görüşecek. (11.00)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun TC Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte katılacağı Yunus Emre Enstitüsü tarafından dijital ortamda düzenlenecek kutlama etkinliği. (16.00)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu paylaşalım etkinliği (Balkonların süslenerek, İstiklal Marşı’nın söylenmesi) (21.00)