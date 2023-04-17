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23 Nisan kutlamaları başladı… Öğrenciler Atatürk Anıtı’na çelenk koydu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa bölgesi ilkokulları öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.
23 Nisan kutlamaları başladı… Öğrenciler Atatürk Anıtı’na çelenk koydu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün düzenlenen etkinlikte Lefkoşa bölgesi ilkokulları öğrenci ve öğretmenleriyle ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Lefkoşa’da Atatürk Büstü önünde düzenlenen törende, Lefkoşa bölgesindeki ilkokul öğrenci ve öğretmenleri de hazır bulunurken, 6 Şubat’ta Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerin anısına “Şampiyon Melekler kalbimizdesiniz” yazılı pankart açıldı.

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Törende ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı çelengini Atatürk Anıtı’na sundu. Sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

TATAR: ŞAMPİYON MELEKLER HATIRINA DAHA GÜZEL BİR GELECEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMANIZ SİZLERDEN BEKLENTİMİZDİR

Ardından Bakan Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle kortej halinde Cumhurbaşkanlığı’na yürüdü. Korteje, Lefkoşa Türk Belediyesi Gezi Treni de eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde toplanan çocuklarla sohbet ederek anı fotoğrafları çektiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada bir de konuşma yaptı.

Sözlerine, çocukları ve öğretmenlerini Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Tatar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutladı

Çocuklara hitabında, geçmişte atalarının verdiği mücadeleler sayesinde geleceğe umutla bakabildiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeyi gelecekte bugünün çocuklarının yöneteceğini belirtti ve “Biz sizlere değer veriyoruz, sizleri seviyoruz. Gelecek sizindir, Cumhuriyetimiz sizindir” dedi.

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6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybeden “şampiyon melekleri” de anan Tatar, “Onların hatırına, daha güzel bir gelecek için daha çok çalışmanız sizlerden beklentimizdir. Gözlerinize baktığımda geleceğin sizlerde olduğunu görüyorum” diye konuştu.

Kıbrıs’taki Türk varlığının sona erdirilmesi yönünde bazı tehditlerle karşı karşıya olunduğunu da kaydeden Tatar, “Ancak Anavatan Türkiye her zaman yanımızdadır. 1974 Barış Harekatı’ndan sonra bu ülkede barış ve huzur içinde yaşıyoruz. Bu barış ve huzur sizlerin geleceğinin de teminatıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından çocuklara bazı ikramlarda bulunuldu. Ardından kortej, Meclis’e yürüdü.

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