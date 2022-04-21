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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1. Sprint Yarışmaları Yapıldı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1. Sprint Yarışmaları Yapıldı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1. Sprint Yarışmaları Yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Sprint Yarışmaları, Lefkoşa Atatürk Stadyumunda yapıldı.

Bakanlık Basın Bürosu açıklamasına göre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler resmi geçit ile protokolü selamladı, KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları gösteri sundu.

İlköğretim Dairesine bağlı 30 okuldan 120 öğrencinin katıldığı yarışmaların startını Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket verdi.

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KKTC Atletizm Federasyonu hakemlerinin görev yaptığı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri bakanlık bürokratları tarafından takdim edildi.

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