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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…
Radyo Güven Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, İlkokullararası “Ulusal Egemenlik” temalı şiir ve kompozisyon; anaokullar arası “Çocuk Bayramı” temalı resim yarışması düzenliyor.

Radyo Güven Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, çocukların sunumuyla gerçekleşecek yarışmanın finali, 14 Nisan, saat 14.00’te Radyo Güven Konferans Salonu’nda yer alacak.

Yarışma finali Radyo Güven frekanslarından, Facebook ve Youtube üzerinden de canlı takip edilebilecek.

Bu yılki yarışmaya toplamda 34 okuldan; kompozisyon kategorisinde 91, şiir kategorisinde 185, resim kategorisinde ise 573 eser katıldı.

İlkokullararası şiir, kompozisyon dalında ilk 8’e girenler ve anaokullar arası resim kategorisinde ilk 3’e girenler ile övgüye değer görülenler de belirlendi.

Şiir kategorisinde, Lefke İstiklal İlkokulu’ndan Mehmet Emin Samur; TED Koleji’nden Sude Köktürk; Özgürlük İlkokulu’ndan Zeki Zekican; The English School Of Kyrenia’dan Alp Ata Kale ve Derin Barutcuzade; Kıbrıs Final Okulları’ndan Baran Özkarayel ve Enis Ateş Aylanç; Çamlıbel Aysun İlkokulu’ndan Mustafa Aşık;

Kompoziyson kategorisinde, The English School Of Kayrenia’dan Ödül Soytürk; Yakın Doğu İlkokulu’ndan Arda Tezer; Lefke İstiklal İlkokulu’ndan Nehir Karadağlı ve Bağde Bayramoğlu; Aydın İlkokulu’ndan Onat Bayraktar; Dilekkaya İlkokulu’ndan Umut Osmanlızadeler ve Emine Çavuşoğlu; Özgürlük İlkokulu’ndan Zeki Zekican finale kalırken,

Resim kategorisinde, Girne Maarif Anaokulu’ndan Dilçem Yurddaş üçüncü; Ağırdağ- Dağyolu İlkokulu’ndan Ayşe İnan ikinci; Girne Amerikan Elementary’den Aze Derin Tula birinci olurken, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’ndan Sıla Akdüne; Girne Amerikan Prep. School’dan Defne Güçkan ve Yakın Doğu İlkokulu’ndan Simay Gürün de övgüye değer görüldü.

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