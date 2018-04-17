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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlanacak

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıetkinliklerle kutlanacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye ile birlikte KKTC’de de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.23 Nisan Pazartesi günü saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Pazartesi günü başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda törenler yapılacak.Kutlamalar kapsamında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği 20’inci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali de başlıyor. Perşembe günü saat 09.45’de tüm gruplar ve okullardan gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenler, Kuğulu Park’tan Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyecek. Meclis önündeki törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın konuşmalarının ardından meşalenin yakılmasıyla festival başlayacak. Aynı anda “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganı ile sevgi balonları gökyüzüne bırakılacak. Ardından da festival grupları Meclis önünde gösteriler sunacak.

Festival kokteyli ise Girne Büyük Anadolu Otel’de saat 20:30’da düzenlenecek.Konuk ekipler de Girne’deki okullarda törenlere katılıp, gösterileri ile programlara renk katacak. Saat 15.00’te ise Lefke’de festival korteji düzenlenecek. Kortej Kaymakamlık önünden başlayıp Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak. Kortejin ardından konuk ekipler Lefke Atatürk Anıtı önünde 5’er dakikalık gösteri sunacak. Festivale katılan ekiplerin temsilcileri devlet ve hükümet yetkilileri tarafından kabul edilecek. 21 Nisan Cumartesi günü saat 15:00’te tüm grupların katılacağı Girne korteji yapılacak. Ekipler Atatürk anıtı önüne gösteriler sunacak. 23 Nisan Pazartesi günü saat 09.00’da Lefkoşa merkez okulları ve konuk ekiplerin oluşturacağı kortej yürüyüş yapacak. Ledra Palas ışıklarından başlayacak kortej yürüyüşü, Çağlayan Parkı’ndaki etkinlik alanına varılmasıyla son bulacak. Ardından Çağlayan Parkı’nda Lefkoşa okullarından öğrencilerin ve misafir ülke çocuklarının oluşturduğu ekipler dans gösterilerini sunacak. 20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali çerçevesinde 23 Nisan Pazartesi günü saat 20:00’de, Girne Amfi Tiyatro’da halka açık Gala Programı yapılacak.

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