Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin yarın(Cumartesi) Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda saat 08.00’de konuşması yayınlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin yarın(Cumartesi) Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda saat 08.00’de konuşması yayınlanacak.

Başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da tören yapılacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.



23 Nisan resmi kutlamaları çerçevesinde yarın ilçelerde de törenler gerçekleştirilecek.

Girne’deki tören saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde, Gazimağusa’daki tören saat 08.30’da Zafer Anıtı önünde, Güzelyurt ve Lefke’deki törenler saat 09.00’da, İskele’deki tören ise saat 10.00’da başlayacak.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle her okul kendi etkinliklerini de düzenleyecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrenciler bugün devlet protokolünü ziyaret edecek. Saat 09.00’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’yla başlayacak ziyaretler sırasıyla 09.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve 10.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la devam edecek.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu 12.00’de ziyaret edecek öğrenciler daha sonra Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.

Bu arada BRT’de 23 Nisan Özel Programı bugün saat 11.00’de yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katılacağı programda, KKTC’den 6 öğrencinin yanı sıra çevrimiçi bağlantıyla Türkiye, İngiltere ve Azerbaycan’dan öğrenciler yer alacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğinde Lefkoşa Merkez okullarında öğrenim gören öğrencilerinin dönüşümlü olarak katıldıkları ve gün boyu süren “23 Nisan Çocuk Şenliği” etkinlikleri sürüyor. Şenlikte, Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi gezisi, masal dinletisi, açık havada oyun etkinlikleri yer alıyor.