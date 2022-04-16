23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı KKTC'de Coşkuyla Kutlanacak

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI, KKTC’DE COŞKUYLA KUTLANACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayram dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri, 19-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikler çerçevesinde her ilçe okullarından belirlenen öğrenciler devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun Konuşması

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri çerçevesinde, 23 Nisan Cumartesi günü saat 08:00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Tüm ilçelerde Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

19 – 23 NİSAN HAFTASI ETKİNLİK PROGRAMI

19 NİSAN SALI

Saat 08.30

19 – 23 NİSAN HAFTASI ETKİNLİK AÇILIŞ TÖRENİ - KORTEJ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler açılış korteji ile başlayacak.

Lefkoşa Merkez okullarından gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Atatürk Büstüne Çelenk koyacak, ardından Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüş gerçekleştirecek. (Atatürk Büstü-Cumhurbaşkanlığı-Ledra Palace-Cumhuriyet Meclisi)

Kortejin Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşmasının ardından, 19 – 23 Nisan Haftası etkinliklerinin açılışı gerçekleştirilecek. Törende Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Meclis Başkanı Zorlu Töre günün anlamına ilişkin konuşma yapacak, öğrenciler şiir ve dans gösterileri gerçekleştirilecek.

Saat 18.00

“ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARI RESİM VE FOTOĞRAF SERGİSİ”

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu iş birliği ile düzenlenen “Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi” açılışı gerçekleştirilecek.

Yer: Merkez Lefkoşa (Açık Pazar) Etkinlik ve Kültür Salonu (Sergi, 26 Nisan 2022 tarihine kadar ziyarete açık olacak.)

20 NİSAN ÇARŞAMBA

Saat 11.00

“ÇOCUK HAKLARI” GÜNDEMİYLE MECLİS GENEL KURULU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde milletvekilleri dağılımına göre her ilçeden milletvekili sayısı kadar toplamda 50 öğrenci (Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3, Lefke 2) Cumhuriyet Meclisi’nde, “Çocuk Hakları” gündemiyle Meclis Genel Kurulunu toplayacak.

21 NİSAN PERŞEMBE

Saat 10:00

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1. SPRINT YARIŞMALARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar düzeyinde 1. Sprint Yarışmaları yapılacak.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek, İlkokul öğrencileri Jimnastik Gösterisi gerçekleştirecek.

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

22 NİSAN 2022 CUMA

ÖĞRENCİLERİN DEVLET PROTOKOLÜNÜ ZİYARETLERİ

Kutlama programı çerçevesinde, ülke geneli okullardan gelecek öğrenciler devlet protokolünü ziyaret edecek.

Saat 09.00

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU’NU ZİYARET

Saat 09.30

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI ZORLU TÖRE’Yİ ZİYARET

Saat 10.30

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’I ZİYARET

Saat 12.00

BAŞBAKAN FAİZ SUCUOĞLU’NU ZİYARET, AKABİNDE BAKANLAR

KURULUNU ZİYARET

Saat 11.00

BRT - 23 NİSAN ÖZEL PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkemizden 6, Türkiye, İngiltere ve Azerbaycan’dan birer öğrenci ile birlikte, BRT ekranlarında 23 Nisan Özel Programına katılacak. (İngiltere – Azerbaycan online bağlantı)

“23 Nisan Çocuk Şenliği”

Kutlama programı çerçevesinde, 20 Nisan 2022 Çarşamba -22 Nisan 2022 Cuma tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Belediyesi iş birliğinde Lefkoşa Merkez okullarında öğrenim gören öğrencilerinin dönüşümlü olarak katılacakları ve gün boyu sürecek “23 Nisan Çocuk Şenliği” etkinlikleri düzenlenecek. (Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi Gezisi, Masal Dinletisi, Açık Havada Oyun Etkinlikleri)

23 NİSAN CUMARTESİ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI

Saat 08.00

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) yapacağı açılış konuşması.

Saat 10.00

LEFKOŞA ATATÜRK ANITI DEVLET TÖRENİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması. (Devlet Töreni)

GÜN BOYU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullarda ve ilçelerde gerçekleştirilecek etkinliklerle çoşkuyla kutlanacak. Her okul kendi etkinliklerini düzenleyecek.