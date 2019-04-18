23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanacak

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Türkiye ile birlikte KKTC’de de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayram dolayısıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin düzenlediği “20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” salı gününe kadar devam edecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden 9 konuk ekibin yer alacağı festivale, KKTC 23 Nisan İlkokulu ekibiyle birlikte Türkiye’den Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları ekibi ve Finlandiya, Kırgızistan, Litvanya, Makedonya, Polonya, Rusya’dan ekipler katılıyor.

Etkinlikler çerçevesinde konuk heyetlerden ve festival ekiplerinden belirlenen öğrenciler devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Şehit Ertuğrul İlkokulu ekibi Samsun ve Ankara’da gerçekleşecek “TRT 41. Uluslararası Çocuk Şenliği’ne” katılacak.

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT’İN KONUŞMASI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri çerçevesinde, 23 Nisan Salı günü saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.

Tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda Atatürk Anıtları önünde törenler yapılacak.

İLÇELERDEKİ TÖRENLER

LEFKOŞA

Lefkoşa’da 23 Nisan Salı günü Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.50’de başlayacak.

Anıta çelenklerin sunulması sonrasında, program saygı marşı ve saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 09.00’da çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Daha sonra Karakol İlkokulu öğrencileri, Arda Mart Türk Çocuğunun andını okuyacak, Havva Gürler günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak, Tamer Tunç 23 Nisan adlı şiiri okuyacak, koro 23 Nisan şarkısı söyleyecek ve tören halk dansları ekibinin Feslikan adlı oyunuyla sona erecek.

GİRNE

Girne’deki ilk tören saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiir okunacak.

20 Temmuz Stadyumu’ndaki tören ise, 09.30’da başlayacak. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, resmi geçit ve şiir okunmasının ardından okulların gösterileri ile tören sona erecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki tören, Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Bunu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların göndere çekilmesi izleyecek, törende şiirler okunacak ve günün önemine ilişkin konuşmalar yapılacak.

Ardından Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinden Melis Baran Türk Çocuğunun Andı’nı okuyacak, Uğur Efe Turp günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacak ve Sertel Dereseven ile Buse Sarmış da “Dünya Çocuk Bayramı” isimli şiiri okuyacak.

İSKELE

İskele’de 09.15’te Atatürk Anıtı’na çelenkler konulup, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Gösterilerin sunulacağı İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda 10.30’da başlayacak törende öğrencilerin müzikli gösterileri yer alacak.

LEFKE

Lefke’deki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erecek.

Saat 09.30’da 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda öğrenciler hazırladıkları gösterileri sunacak.

MEHMETÇİK

Mehmetçik’teki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Büstü önünde yapılacak. Burada büste çelenklerin konulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Mehmetçik İlkokulu’ndaki tören 09.30’da başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, resmi geçitin ardından öğrenciler gösteriler sunacak.

“20. ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ PROGRAMI”

RESMİ AÇILIŞ YARIN

Festival katılımcılar ve onları ağırlayan öğrencilerden oluşan bir heyet yarın saat 08.45’te Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i ziyaret edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Açılış Korteji saat 09.45’de, misafir gruplar ve Lefkoşa Merkez okullarından gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenlerin katılımıyla Kuğulu Park’tan başlayıp, Cumhurbaşkanlığı’ndan geçtikten sonra Meclis’te sona erecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’ndan saat 10.00 sıralarında geçmesi öngörülen festival korteji katılımcılarına hitap edecek.

Meclis önünde saat 10.45’de gerçekleşecek törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay açılış konuşması yapacak. “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganıyla sevgi balon ve güvercin uçurtulmasıyla 21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Festivalin resmi açılışının ardından da festival grupları Meclis önünde 2’şer dakikalık gösteri sunacak. Festival katılımcıları saat 11.45’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edilecek. Açılış törenine katılan öğrenciler saat 12.00’de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul salonunda toplanacak.

Festival ekiplerinden temsilciler saat 13.00’de Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret edecek. Festivale katılan misafir grup ve okullardan gelecek öğrencilerin katılacağı “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganıyla “Kumaş Boyama Etkinliği” düzenlenecek.

21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali Kokteyli ise Acapulco Otel’de saat 20.30’da yapılacak.

DİĞER İLÇELERDE DEVAM EDECEK

Festival çerçevesinde cumartesi günü Girne’de kortej düzenlenecek. Kortej saat 15.30’da Baldöken’den başlayıp, dörtyol kavşağı, Atatürk Anıtı ve liman güzergahında devam edecek. Ekipler, Atatürk Anıtı önüne geldiklerinde, 5’er dakikalık gösteri sunacak.

Çatalköy’de Pazar günü saat 16.00’da tüm grupları ve bölge çocuklarının katılacağı “Uçurtma Şenliği” düzenlenecek.

Festival katılımcıları ve onları konuk eden çocuklar pazartesi günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı makamında ziyaret edecek. Öğrenciler daha sonra saat 10.45’te TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edilecek. Festivalin gala yemeği aynı gece saat 20.30’da Girne Acapulco Hotel’de gerçekleştirilecek.

GALA SALI AKŞAMI

Festival için ülkeye gelen konuk öğrencileriler 23 Nisan Salı günü Girne bölgesinde düzenlenecek törenlere katılacak.

21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali Gala Programı saat 20.00’de Girne Amfi Tiyatro’da yapılacak.