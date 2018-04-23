23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye ile birlikte ülkemizde de tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Başkent Lefkoşa’nın yanısıra tüm ilçe kasaba ve köylerde de törenler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in, saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı.

Başkent Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde saat 08.50’de yapıldı. 20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali çerçevesinde saat 09.00’da Lefkoşa merkez okulları ve konuk ekiplerin oluşturacağı kortej etkinliği var. Ledra Palas ışıklarından başlayacak kortej, Cumhurbaşkanlığı, Girne Kapısı güzergahını izleyerek Çağlayan Parkı’ndaki etkinlik alanına varılmasıyla son bulacak. Çağlayan Parkı’nda Lefkoşa merkez okullarından öğrencilerin ve misafir ülke çocuklarının oluşturduğu ekipler dans gösterileri sunacak. Parkta kurulacak stantlarda gün boyunca eğitici ve eğlenceli etkinlikler de yapılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Lefkoşa’nın yanısıra diğer ilçelerde, köy ve kasabalarda tören ve etkinliklerle kutlanacak. Gazimağusa’daZafer Anıtı önünde saat 09.00’da tören gerçekleşecek. Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’ndaki tören ise 09.30’da başlayacak. Girne’deki ilk tören ise saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. 20 Temmuz Stadyumu’nda da saat 09.30’da okulların gösterileri yer alacak. Güzelyurt’ta da Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da tören gerçekleşecek ardından Güzelyurt kortej yürüyüşü başlayacak. İskele’de08.45’te Şehit İlker Karter İlkokulu’ndan başlayacak kortejle İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na gidilecek. Gösteriler ise İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda saat 09.30’da başlayacak. Lefke’de de ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Saat 09.30’da da 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda öğrenciler hazırladıkları gösterileri sunacak. Mehmetçik’te ise Atatürk Büstü önünde yapılacak törenin ardından Mehmetçik İlkokulu’nda da öğrenciler gösteriler sunacak