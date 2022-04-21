23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, cumartesi günü Türkiye’yle birlikte KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, cumartesi günü Türkiye’yle birlikte KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı programı çerçevesinde, bugün, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1. Sprint Yarışmaları” düzenlenecek.



İlköğretim 4. ve 5. sınıflar düzeyinde yapılacak yarışmalar, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda saat 10.00’da başlayacak.



Yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek, ilkokul öğrencileri jimnastik gösterisi düzenlenecek.



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri okullarda ve ilçelerde yapılan etkinliklerle devam edecek.

Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre ilçe ve bucaklardaki anıtlarda da törenler düzenlenecek. Her okul ise kendi etkinliklerini düzenleyecek.



ÖĞRENCİLER YARIN DEVLET PROTOKOLÜNÜ ZİYARET EDECEK

Öğrenciler yarın devlet protokolünü ziyaret edecek. Ziyaretler saat 09.00’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’yla başlayacak.



Öğrenciler daha sonra sırasıyla 09.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve 10.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.



Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu 12.00’de ziyaret edecek öğrenciler daha sonra Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.



ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE YARIN BRT-23 NİSAN ÖZEL PROGRAMI’NA KATILACAK

BRT-23 Nisan Özel Programı yarın saat 11.00’de yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katılacağı etkinlikte, ülkeden 6 öğrencinin yanı sıra çevrimiçi bağlantıyla Türkiye, İngiltere ve Azerbaycan’dan öğrenciler de yer alacak.



Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin cumartesi günü Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) saat 08.00’de yapacağı açılış konuşması ile 23 Nisan kutlamaları başlayacak.



LEFKOŞA VE GİRNE’DE ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖRENLER YAPILACAK, LEFKOŞA’DA “23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ” DÜZENLENECEK

Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 10.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.



Bunun yanında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Belediyesi iş birliğinde Lefkoşa Merkez okullarında öğrenim gören öğrencilerinin dönüşümlü olarak katılacakları ve gün boyu sürecek “23 Nisan Çocuk Şenliği” etkinlikleri, 20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Şenlikte, Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi gezisi, masal dinletisi, açık havada oyun etkinlikleri yer alacak.



Atatürk Anıtı önünde yapılacak Girne’deki tören ise saat 08.40’ta başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşma ile tören tamamlanacak.



GAZİMAĞUSA’DA ÖĞRENCİLERİN BÖLGE MERCİLERİNE ZİYARETİ BUGÜN BAŞLIYOR

Gazimağusa’da yapılacak etkinlikler kapsamında, öğrenciler, bölge mercilerine ziyarette de bulunacak. Bölgedeki 11 ilkokuldan seçilen 3’er öğrenciden oluşacak gruplar, bugün saat 09.00’da 4. P. Alay Komutanı’nı, yarın saat 09.00’da ise Kaymakam, Merkez Komutanı, Belediye Başkanı ve Gazimağusa Polis Müdürü’nü ziyaret edecek.



Gazimağusa’daki, 23 Nisan günü töreni ise Zafer Anıtı önünde yapılacak. Saat 08.30’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu öğrencisi günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Ayrıca ant ve şiir okunacak.



GÜZELYURT’TAKİ TÖREN

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende Kurtuluş İlkokulu ve Özgürlük İlkokulu öğrencileri tarafından şiir okunacak ve günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.



İSKELE’DE ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN YAPILACAK

İskele’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 10.00 başlayacak. Protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak törende, kaymakam, belediye başkanı ve okul müdürü, öğrencilerin ve halkın bayramını kutlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende, Şht. İlker Karter İlkokulu Müdürü konuşma yapacak.



Törende, İskele Maarif Anaokulu ve Şht. İlker Karter İlkokulu’ndan öğrenciler şiirler ve şarkılar da okuyacak.



LEFKE’DEKİ TÖREN 09.00’DA ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE

Lefke’deki tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile bayraklar göndere çekilecek. Törende, Lefke İstiklal İlkokulu öğretmeni tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak. Ayrıca şiir de okunacak.



BUCAKLARDA DA TÖRENLER DÜZENLENECEK, MEHMETÇİK’TE “ÇOCUK ŞENLİĞİ” YAPILACAK

Mehmetçik’te Atatürk Büstü önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak ve tören gruplarının bayram kutlaması yapılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, ardından öğrenciler şiirler okuyacak.



Mehmetçik’teki Festival Alanı’nda saat 09.30’da “Çocuk Şenliği” de yapılacak. Etkinlikte, yüz boyama, zıpzıp gibi aktiviteler ve yeme-içme stantları da yer alacak.



AKDOĞAN VE GEÇİTKALE’DE TÖRENLER DÜZENLENECEK

Akdoğan’da Atatürk anıtı önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir okuması ve bayram kutlamasıyla tören tamamlanacak. Törenin ardından kortej yürüyüşü yapılacak. Kutlamalar kapsamında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda da tören yapılacak.



Geçitkale’de ise kasaba meydanında saat 09.00’da tören düzenlenecek. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yanı sıra şiir okunacak ve koro dinletisi de yer alacak.