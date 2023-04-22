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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın kutlanacak

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarınkutlanacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’yle birlikte KKTC‘de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Bayram nedeniyle Pazartesi, Salı, Çarşamba günü düzenlenen etkinliklerin ardından Ramazan Bayramı’nın son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullarda ve ilçelerde gerçekleştirilecek etkinlikler ve törenlerle kutlanacak.

Kutlamalar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak bir konuşma yapacak.

Gazimağusa’da yapımı tamamlanan Yonpaş Metin Derinel Lisesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenecek tören ile saat 12.00’de açılacak.

23 Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle bölgelerde de törenler düzenlenecek.

Girne’deAtatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 08.40’ta başlayacak.

Saat 09.30’da ise 20 Temmuz Stadyumu’nda tören düzenlenecek. Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde yapılacak.

Tören saat 08.30’da başlayacak.

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde yer alacak vesaat 09.00’da başlayacak.

İskele’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören ise saat 10.00 başlayacak.

Lefke’de ise saat 09.00’da yer alacak kortej yürüyüşüyle başlayacak etkinlikler çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak.

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