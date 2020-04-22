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23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Yarın Kutlanıyor

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23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Yarın Kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Yarın Kutlanıyor

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yılı, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlanacak.

Kutlamalar Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT’den yapacağı konuşma ile başlayacak.

Her yıl ülke genelinde coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yarın akşam saat 21.00’de evlerde kutlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilere, ailelere ve vatandaşlara; KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarını balkonlara asarak ve İstiklal Marşı’nı ailece söyleyerek, 100. yıl ve bayram coşkusuna ortak olmaya çağırdı.

Kutlamalar kapsamında İlköğretim Dairesi’ne bağlı tüm kamu ve özel okullardan günün anlam ve önemine uygun öğrenci mesajlarını içeren videolar ile dünya çocuklarından gelen mesajları içeren videolar yarın ve hafta boyunca  BRT ekranlarında gösterimde olacak.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, yarın öğrencilerin online olarak bağlanacağı BRT’deki “Gündem+” programında  çocuklarla bir araya gelecek.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı Yunus Emre Entitüsü tarafından dijital ortamda düzenlenecek kutlama etkinliğinde yer alacak.

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