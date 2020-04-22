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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel Klasikler Lapta turu yapacak

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Klasikler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel Lapta turu yapacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel Klasikler Lapta turu yapacak

Lapta Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kalan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel klasik araç gösterisi organize etti.

Lapta Belediyesi’nden yapılan açıklamada, evlerinde kalan çocuklar için marşlar eşliğinde klasik araçlar, Lapta turu yapacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, klasik araçlar saat 10.00 itibariyle sokak sokak gezecek.

Lapta Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 23 Nisan coşkusuna halkın balkonlardan eşlik etmesi istendi.93936766_2757015417758570_5850338072444534784_o.jpg

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