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“23 Nisan ve Atatürk” konulu resim yarışmasının ödül töreni Bayındırlık Bakanlığı’nda yapıldı

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Posta Dairesi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği ilkokul 5. sınıflara yönelik “23 Nisan ve Atatürk” konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.
“23 Nisan ve Atatürk” konulu resim yarışmasının ödül töreni Bayındırlık Bakanlığı’nda yapıldı

Törene Bakan Tolga Atakan’ın yanı sıra, Posta Dairesi Müdürü Söğüda Besimler ve yarışma jüri üyeleri ile ödül almaya hak kazanan öğrencilerin velileri katıldı.

Atakan, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri yarışmalarla kaybolmaya yüz tutmuş posta bilincini yeniden hatırlatmaya çalıştıklarını, gelecekteki etkinliklerle mektup yazmayı özendirme ve eski alışkanlıkları hatırlatmaya çalışacaklarını ifade etti.

Atakan, yarışma için emek veren tüm öğrencilere teşekkür ederek, ödül alanların başarılarının daim olmasını diledi.
Daha sonra Atakan, yarışma birincisi Şht. Hasan Cafer İlkokulundan Azbiye Yaman, ikincisi Polatpaşa İlkokulu’ndan Arzum Özboltaşlı, üçüncüsü Polatpaşa İlkokulu’ndan Parmis Kamacı ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan Gelibolu İlkokulu’ndan Sena Şafak’a ödüllerini takdim etti.

Toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.

Posta Dairesi Müdürlüğü Şube Amiri Yusuf Yeşilleme, Grafik Tasarım Şube Sorumlusu Görel Korol Sönmezer, Resim sanatçıları Hüseyin Billur, Filiz Ankaç ve Birgül Beyazyüz’den oluşan seçici kurul 6 Mayıs’ta yaptığı değerlendirmede 3 resmi ödüle, 1 resmi ise Mansiyon Ödülü’ne uygun görmüştü.

Dereceye giren ilk üç resim pul olarak, Mansiyon Ödülü alan resim ise İlk Gün Zarfı’nda kullanıldı.
“23 Nisan ve Atatürk” konulu pul serisi dün tedavüle çıktı.

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