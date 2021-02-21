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23 pozitif vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

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"Toplam 4666 test yapıldı, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi taburcu edildi" 
23 pozitif vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

"Toplam 4666 test yapıldı, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 4666 olup, 13'ü yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 1kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 6 kişi  daha önce tespit edilen vakaların  temaslısıdır  ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır. 

Bölgelere göre vakaların dağılımı ; 

9 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 6 kişi Mağusa 

21 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4666   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 13     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 56 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 504.171 

Toplam Vaka Sayısı: 3216  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2800 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 392   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 290 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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