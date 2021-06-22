23 Sendikadan Hükümete Muhtıra!

İş Değişiklik Yasa Tasarısı ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Değişiklik Yasa Tasarılarına karşı çıkan 23 sendika, yarın sabah 10.00'da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak.
Çalışanların haklarını gasp etmeye yönelik değişikliklere tepki gösteren sendikalar bugün yaptıkları toplantıda hükümete muhtıra verme kararı aldı.
Yarın Başbakanlık önünde yapılacak açıklamada hükümete geri adım atması için uyarıda bulunulacak.
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