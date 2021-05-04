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23 Sendika'dan ortak açıklama: İş Yasası’na girme; buradan çıkış yok !..

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23 sendika ortak bir açıklama yayınladı
23 Sendika'dan ortak açıklama: İş Yasası’na girme; buradan çıkış yok !..

"Kölelik sistemini geri getirmeyi hedefleyen bu değişiklikte ısrar edilirse 23 sendika tüm gücümüzle karşı koyacağız.  Hükümet edenleri son kez uyarıyoruz!"

23 sendikanın ortak açıklaması ise şöyle:

 

İŞ YASASINA GİRME !

BURADAN ÇIKIŞ YOK !
 

Çalışanların toplu sözleşme hakkını elinden almayı hedefleyen İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’e gelmesiyle ilgili aşağıda ismi bulunan sendikalar olarak yaptığımız ortak toplantının ardından  hükümete çağrıda bulunuyoruz.

İş Yasası’nın 30. Maddesinde yapılmak istenen değişiklik yasadışıdır, Anayasa’ya ve ILO sözleşmelerine aykırıdır. Türkiye’de dahi uygulanmayan bu yasadışı tasarının derhal geri çekilmesini talep ediyoruz.

Aksi halde İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’na geldiği gün, her türlü eylem ve grev dahil, tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ederiz.

Çalışanları yoksullaştırma politikası güdenlere ve kölelik sistemi inşa etmek isteyenlere karşı sonuna kadar direneceğimizin de bilinmesini istiyoruz.

Çalışma hayatını derinden etkileyecek böyle bir yasa tasarısını hiçbir sendikayla istişare dahi etmeden Meclis’e getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı şiddetle kınıyoruz.

Daha önceki dönemlerde de gündeme gelen bu tasarı, toplumu yoksullaştırdığı ve örgütlü yapıyı ortadan kaldırdığı gerçeğinden yola çıkılarak Meclis’e dahi gönderilmemişti.

Kölelik sistemini geri getirmeyi hedefleyen bu değişiklikte ısrar edilirse 23 sendika tüm gücümüzle karşı koyacağız.  Hükümet edenleri son kez uyarıyoruz: 

İş Yasası’na girme; buradan çıkış yok !..

 

Hür-İş Federasyonuna bağlı KAMU-İŞ, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, Memur-Sen,  Büro-İş, Bass, Bel-Sen, Din- Gör-Sen...

Dev-İş’e bağlı Emek-İş, Devrimci Genel-İş, Petrol-İş

Türk-Sen’e bağlı El-Sen, KES, TES ve Gıda-Sen...

KTAMS, Kamu-Sen, Koop-Sen, DAÜ-SEN, BES, Basın-Sen, DAÜ BİR-SEN,   Çağ-Sen adına...

 Ahmet Serdaroğlu

Hür-İş Başkan Vekili

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