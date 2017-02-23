23 Şubat Günün Menüsü

23 Şub. 17 günün Menüsü
Brokolili ve tavuklu makarna
Roka salatası
Patlıcan cipsi
Şekersiz yulaflı kurabiye
Brokoli Ve Tavuklu Makarna Malzemeleri
yarım kilo tavuk göğsü
300 gr brokoli
200 gr penne makarna
1 yemek kaşığı margarin
1 yemek kaşığı zeytinyağı
4 diş sarımsak
krema
1 bardak süt
mozarella peyniri (ya da dil peyniri de olabilir)
tuz
karabiber
Brokoli Ve Tavuklu Makarna Yapılışı
Brokoliyi 5 dakika haşlayın, küük parçalara bölün.
Makarnayı haşlayın (al dente olacak şekilde)
Geniş bir tencerede zeytinyağını ve margarini eritin. Tavuk göğsünü her tarafı 5 dakika olacak şekilde pişirin.
Pişmiş tavuk göğsünü parçalara ayırın.
Aynı tencereye sarımsağı ekleyin ve tavuğun suyu ve yağıyla birlikte pişirin.
Daha sonra haşlayıp dilimlediğiniz brokoliyi üzerine ekleyin ve karıştırın.
Krema sosunu hazırlamak için, kremayı tencereye boşaltın ve kaynatın.Kaynarken peyniri ekleyin ve kremanın içinde eritin.
Sosun içine pişmiş makarnayı ekleyin, sonra brokoliyi ekleyin ve tuzunu karabiberini koyun.
En üste de tavuğunuzu ekleyip servis edebilirsiniz.
Roka Salatası Yapılışı
Malzemeler:
2 bağ roka
1 salatalık
Yarım çay bardağı sızma
zeytinyağı
2-3 çorba kaşığı
nar ekşisi
1 nar
1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz
Tuz Yapılışı: Rokanın sert köklerini ayıklayın, yaprak yaprak ayırın. Biri sirkeli suda olmak üzere iki üç su yıkayın, süzülmeye bırakın. Salatalığı ister kabuklu isterseniz kabuklarını soyarak küp küp doğrayın. Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu bîr kâsede iyice çırpın. Narı ayıklayarak taneleyin. Rokayı 1-2 parmak kalınlığında doğrayın. Salatalık vesalata sosu ile harmanlayın. Üzerini nar taneleri ve cevizle süsleyerek servis yapın.
Patlıcan Cipsi Malzemeleri
2 adet patlıcan
1 TK toz kırmızı biber
1 SB yoğurt
2 diş sarımsak
1 YK nar ekşisi
Patlıcan Cipsi Yapılışı
Fırını 125 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisi yağlayın veya yağlı kağıt serin
Patlıcanları ince ince dilimleyin. Dilimlediğiniz patlıcanları fırın tepsisine dizin. Üzerlerini yağalayıp, tuz ve toz kırmızı biber serpin.
Tepsiyi fırına verip kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin, daha sonra patlıcanları ters çevirip diğer yüzleri de kızaran kadar 15-20 dakika daha fırına verin. Bir kapta yoğurt, sarımsak ve nar ekşisi karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırarak patlıcan cipsleriyle servis edin.
Şekersiz Yulaflı Kurabiye Malzemeleri
2 SB yulaf ezmesi
1 muz
1 ÇK tarçın
2 YK damla çikolata
Şekersiz Yulaflı Kurabiye Yapılışı
Muzu ezin.
Diğer malzemelerin hepsini muza ekleyin ve karıştırın.
İstediğiniz boyutta parçalar halinde tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin.
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