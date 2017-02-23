23 Şubat Günün Menüsü

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23 Şub. 17 günün Menüsü

Brokolili ve tavuklu makarna

Roka salatası

Patlıcan cipsi

Şekersiz yulaflı kurabiye

Brokoli Ve Tavuklu Makarna Malzemeleri

yarım kilo tavuk göğsü

300 gr brokoli

200 gr penne makarna

1 yemek kaşığı margarin

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak

krema

1 bardak süt

mozarella peyniri (ya da dil peyniri de olabilir)

tuz

karabiber

Brokoli Ve Tavuklu Makarna Yapılışı

Brokoliyi 5 dakika haşlayın, küük parçalara bölün.

Makarnayı haşlayın (al dente olacak şekilde)

Geniş bir tencerede zeytinyağını ve margarini eritin. Tavuk göğsünü her tarafı 5 dakika olacak şekilde pişirin.

Pişmiş tavuk göğsünü parçalara ayırın.

Aynı tencereye sarımsağı ekleyin ve tavuğun suyu ve yağıyla birlikte pişirin.

Daha sonra haşlayıp dilimlediğiniz brokoliyi üzerine ekleyin ve karıştırın.

Krema sosunu hazırlamak için, kremayı tencereye boşaltın ve kaynatın.Kaynarken peyniri ekleyin ve kremanın içinde eritin.

Sosun içine pişmiş makarnayı ekleyin, sonra brokoliyi ekleyin ve tuzunu karabiberini koyun.

En üste de tavuğunuzu ekleyip servis edebilirsiniz.

Roka Salatası Yapılışı

Malzemeler:

2 bağ roka

1 salatalık

Yarım çay bardağı sızma

zeytinyağı

2-3 çorba kaşığı

nar ekşisi

1 nar

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

Tuz Yapılışı: Rokanın sert köklerini ayıklayın, yaprak yaprak ayırın. Biri sirkeli suda olmak üzere iki üç su yıkayın, süzülmeye bırakın. Salatalığı ister kabuklu isterseniz kabuklarını soyarak küp küp doğrayın. Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu bîr kâsede iyice çırpın. Narı ayıklayarak taneleyin. Rokayı 1-2 parmak kalınlığında doğrayın. Salatalık vesalata sosu ile harmanlayın. Üzerini nar taneleri ve cevizle süsleyerek servis yapın.

Patlıcan Cipsi Malzemeleri

2 adet patlıcan

1 TK toz kırmızı biber

1 SB yoğurt

2 diş sarımsak

1 YK nar ekşisi

Patlıcan Cipsi Yapılışı

Fırını 125 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisi yağlayın veya yağlı kağıt serin

Patlıcanları ince ince dilimleyin. Dilimlediğiniz patlıcanları fırın tepsisine dizin. Üzerlerini yağalayıp, tuz ve toz kırmızı biber serpin.

Tepsiyi fırına verip kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin, daha sonra patlıcanları ters çevirip diğer yüzleri de kızaran kadar 15-20 dakika daha fırına verin. Bir kapta yoğurt, sarımsak ve nar ekşisi karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırarak patlıcan cipsleriyle servis edin.

Şekersiz Yulaflı Kurabiye Malzemeleri

2 SB yulaf ezmesi

1 muz

1 ÇK tarçın

2 YK damla çikolata

Şekersiz Yulaflı Kurabiye Yapılışı

Muzu ezin.

Diğer malzemelerin hepsini muza ekleyin ve karıştırın.

İstediğiniz boyutta parçalar halinde tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin.