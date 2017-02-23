 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.048
  • Altın 142,572
  • Dolar 3,5806
  • Euro 3,7785
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKATSK'da başörtüsü yasağı kalktı!

23 Şubat Günün Menüsü

»
23 Şubat Günün Menüsü
Siz de bugün ne pişirsem diye düşünenlerden misiniz? Her gün sayfamızı ziyaret edin ve günlük seçilen menülerimizi kaçırmayın

23 Şub. 17 günün Menüsü

Brokolili ve tavuklu makarna

Roka salatası

Patlıcan cipsi

Şekersiz yulaflı kurabiye

 

 

 

 

 

Brokoli Ve Tavuklu Makarna Malzemeleri

yarım kilo tavuk göğsü

300 gr brokoli

200 gr penne makarna

1 yemek kaşığı margarin

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak

krema

1 bardak süt

mozarella peyniri (ya da dil peyniri de olabilir)

tuz

karabiber

Brokoli Ve Tavuklu Makarna Yapılışı

Brokoliyi 5 dakika haşlayın, küük parçalara bölün.

Makarnayı haşlayın (al dente olacak şekilde)

Geniş bir tencerede zeytinyağını ve margarini eritin. Tavuk göğsünü her tarafı 5 dakika olacak şekilde pişirin.

Pişmiş tavuk göğsünü parçalara ayırın.

Aynı tencereye sarımsağı ekleyin ve tavuğun suyu ve yağıyla birlikte pişirin.

Daha sonra haşlayıp dilimlediğiniz brokoliyi üzerine ekleyin ve karıştırın.

Krema sosunu hazırlamak için, kremayı tencereye boşaltın ve kaynatın.Kaynarken peyniri ekleyin ve kremanın içinde eritin.

Sosun içine pişmiş makarnayı ekleyin, sonra brokoliyi ekleyin ve tuzunu karabiberini koyun.

En üste de tavuğunuzu ekleyip servis edebilirsiniz.

Roka Salatası Yapılışı

Malzemeler:

2 bağ roka

1 salatalık

Yarım çay bardağı sızma

zeytinyağı

2-3 çorba kaşığı

nar ekşisi

1 nar

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

Tuz Yapılışı: Rokanın sert köklerini ayıklayın, yaprak yaprak ayırın. Biri sirkeli suda olmak üzere iki üç su yıkayın, süzülmeye bırakın. Salatalığı ister kabuklu isterseniz kabuklarını soyarak küp küp doğrayın. Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu bîr kâsede iyice çırpın. Narı ayıklayarak taneleyin. Rokayı 1-2 parmak kalınlığında doğrayın. Salatalık vesalata sosu ile harmanlayın. Üzerini nar taneleri ve cevizle süsleyerek servis yapın.

Patlıcan Cipsi Malzemeleri

2 adet patlıcan

1 TK toz kırmızı biber

1 SB yoğurt

2 diş sarımsak

1 YK nar ekşisi

Patlıcan Cipsi Yapılışı

Fırını 125 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisi yağlayın veya yağlı kağıt serin

Patlıcanları ince ince dilimleyin. Dilimlediğiniz patlıcanları fırın tepsisine dizin. Üzerlerini yağalayıp, tuz ve toz kırmızı biber serpin.

Tepsiyi fırına verip kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin, daha sonra patlıcanları ters çevirip diğer yüzleri de kızaran kadar 15-20 dakika daha fırına verin. Bir kapta yoğurt, sarımsak ve nar ekşisi karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırarak patlıcan cipsleriyle servis edin.

Şekersiz Yulaflı Kurabiye Malzemeleri

2 SB yulaf ezmesi

1 muz

1 ÇK tarçın

2 YK damla çikolata

Şekersiz Yulaflı Kurabiye Yapılışı

Muzu ezin.

Diğer malzemelerin hepsini muza ekleyin ve karıştırın.

İstediğiniz boyutta parçalar halinde tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirin.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Araç lastikleri 'okyanusları kirletiyor'22 Şubat 2017 Çarşamba 14:05
  • Emily Ratajkowski hack’lendi!22 Şubat 2017 Çarşamba 13:52
  • 22 Şubat Günün Menüsü22 Şubat 2017 Çarşamba 10:49
  • 22 Şubat Çarşamba Burç Yorumları22 Şubat 2017 Çarşamba 10:20
  • Survivor'da elenen isim açıklandı22 Şubat 2017 Çarşamba 08:33
  • Hep Bakımlı Kalmak İçin 20 Akıllıca Yöntem21 Şubat 2017 Salı 14:00
  • Sizi Olduğunuzdan Çok Daha Yaşlı Gösteren 7 Makyaj Yanlışı21 Şubat 2017 Salı 13:55
  • Esra Eroldan RTÜK'ün cezasına sert tepki21 Şubat 2017 Salı 13:48
  • 21 Şubat Günün Menüsü21 Şubat 2017 Salı 12:12
  • 21 Şubat 2017 Salı Burç Yorumları21 Şubat 2017 Salı 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti