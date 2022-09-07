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23. Türk Dünyası Opera Günleri’nin ilk durağı Bursa

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Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 23’üncüsü gelecek hafta başlayacak.
23. Türk Dünyası Opera Günleri’nin ilk durağı Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’dan başlayacak konserler dizisi, İzmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam edecek.

İlk konser, 15 Eylül Perşembe günü Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY organizasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

TÜRKSOY Opera Günleri’nde, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Damla Burcu Kılıç Sayın sahne alacak. Konserlerde, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan’dan Fatıma Jafarzade ve Ayyub Gulıev, Kazakistan’dan Uralhan Seılbekova ve Shynggys Rassylkhan, Kırgızistan’dan Lulııa Babıch, Elgız Beıshenbaev ve Atakhan Aıbek Uulu, Özbekistan’dan Malıka Normatova, KKTC‘den Havva Demirağ ve Kuzey Makedonya’dan Eleonora Djodjoska sahne alacak.

Türk dünyası ülkelerinden gelecek opera sanatçıları, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde dünya klasikleri ile ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunacak.

TÜRKSOY Daimi Konseyi tarafından 2022’nin “doğumunun 100’üncü yılında” Azerbaycanlı ünlü besteci Fikret Amirov’u anma yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle 23. TÜRKSOY Opera Günleri de Amirov’a ithafen düzenleniyor.

Etkinlikte ayrıca Fikret Amirov’un sanatsal çalışmaları ve özel arşivinden oluşan fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi de sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Bursa’nın ardından İzmir ve KKTC duraklarında sürecek konser dizisi 22 Eylül’de sona erecek.

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