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23 ülkeden KKTC’ye girişler yasaklandı.Yasak kimleri kapsıyor? Gelenlere ne olacak?

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Bu yasaklama belirtilen ülkelerden gelen KKTC vatandaşları ve ülkemizde oturum, çalışma ve/veya öğrenim amaçlı bulunan belirtilen ülke vatandaşlarını kapsamamaktadır
23 ülkeden KKTC’ye girişler yasaklandı.Yasak kimleri kapsıyor? Gelenlere ne olacak?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Yüksek Risk” grubuna dahil edilen Çin, Güney Kore, İran, Irak ve İtalya vatandaşları ile bu ülkelerden gelen diğer kişilerin ülkeye girişinin belirli bir tarihe kadar yasaklandığını anımsatarak, bugünkü Bakanlar Kurulu kararıyla bu ülkelere, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avuturya, Katar, Bahreyn’in de eklendiğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan-Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda,KKTC Bakanlar Kurulu tarafından bugün gerçekleştirilen olağanüstü gündemli toplantıda bazı ülke vatandaşlarının seyahatlerine yönelik kısıtlama kararının tam anlaşılamadığını gözlemlediğini söyleyerek, detaylı bilgi paylaştı.

Atakan’ın paylaşımı şöyle; “Bilindiği gibi daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Yüksek Risk” grubuna dahil edilen Çin, Güney Kore, İran, Irak ve İtalya vatandaşları ile bu ülkelerden gelen diğer kişilerin ülkemize girişi belirli bir tarihe kadar yasaklanmıştı. Bugün itibariyle bu ülkelere yine Dünya Sağlık Örgütü verileri çerçevesinde; Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avuturya, Katar, Bahreyn eklenmiştir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen toplam 23 ülke vatandaşların ve bu ülkelerden gelenlerin KKTC’ye girişleri 1 Nisan 2020 tarihine kadar süreli olarak yasaklanmıştır. Bu yasaklama belirtilen ülkelerden gelen KKTC vatandaşları ve ülkemizde oturum, çalışma ve/veya öğrenim amaçlı bulunan belirtilen ülke vatandaşlarını kapsamamaktadır. Ancak bu kişiler KKTC’ye girdikleri tarihten itibaren 14 gün boyunca kişisel izolasyon ve KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerince gözlem ve izlem altında olma zorunluluğuna uymayı kabul etmek zorundadırlar. Uygulama tüm kara, deniz ve hava giriş kapılarında 13 Mart 2020 00:00 itibariyle yürürlüğe girecektir. 1 Nisan 2020 tarihine kadar yaşanacak gelişmeler çerçevesinde bu listeye eklemeler veya çıkarmalar yapılabilir”

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