23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali bu akşam başlıyor

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen Festivalin açılışında bu akşam Türkiye’nin pop sanatçılarından Aleyna Tilki’nin konseri var.
Konser, Namık Kemal Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak.Festival 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek.
Biletler Gazimağusa Belediyesi’nden, tüm Deniz Plaza mağazalarından ve etkinlik girişinden temin edile iliyor.Daha fazla bilgi için Gazimağusa Belediyesinin 0392 630 0 500 numaralı telefonu aranabilir
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