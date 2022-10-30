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23 Yaşındaki Genç Ciddi Şekilde Darp Edildi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
23 Yaşındaki Genç Ciddi Şekilde Darp Edildi

30.10.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da, meçhul şahıs/lar tarafından Sina SALİMİ (E-23)’nin çenesine ve başının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle, adı edileni ciddi şekilde darp edip sağ kulak zarının yırtılmasına ve beyninde kanama olmasına sebep olmuşlardır.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Nöroloji servisinde müşahede altına alınmıştır.

Bahse konu meçhul şahıs/ların aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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