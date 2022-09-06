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230.932 kişi incelendi… Diyabet, depresyonla güçlü bir şekilde bağlantılı

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Bir çalışma, artan Tip 2 diyabet seviyelerinin, özellikle genç erişkinlerde depresyon oranlarındaki artışla bağlantılı olduğunu buldu.
230.932 kişi incelendi… Diyabet, depresyonla güçlü bir şekilde bağlantılı

Araştırmalar, 2017’de Birleşik Krallık’ta tip 2 diyabet teşhisi konan kişilerin yüzde 43’ünün de depresyona sahip olduğunu gösteriyor. Bu oran on yıl önce yüzde 29’du.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, 230.932 yetişkinin verileri analiz edildi.

Times’ta yer alan habere göre, Tip 2 diyabet teşhisi konan 40 yaş altındakilerin, 50 yaşın üzerinde teşhis edilenlere göre depresyondan muzdarip olma olasılıkları yaklaşık yüzde 50 daha fazlaydı.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Uzmanlar, genç yetişkinlerin ciddi derecede obez olma veya daha kötü semptomlara sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve bunun da zarar verici belirtilere sahip olduğunu söylüyor.

Tip 2 diyabet, geleneksel olarak orta yaşlı bir hastalık olarak görülür ve insanlara ortalama 58 yaşında teşhis konur. Bununla birlikte, artan obezite oranları, “genç başlangıçlı” olarak bilinen 40 yaşından önce artan sayıda Tip 2 diyabet geliştirildiği anlamına gelir.

Diabetologia dergisinde yayınlanan çalışma, diyabet ve depresyon arasındaki “rahatsız edici” bağlantı hakkında daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu. Diabetes UK kuruluşundan Dr. Faye Riley, “Diyabet ciddi fiziksel zarara neden olabilir, ancak bu amansız durumla yaşamanın psikolojik etkisi genellikle göz ardı ediliyor” dedi.

 

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