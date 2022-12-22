230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Girne’de gerçekleştirilen ‘Park’ operasyonunda Nijerya uyruklu S.E. ve I.I. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığı açıklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Adnan Kardeşler, aldıkları ihbar üzerine 20 Aralık 2022 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir marketin park yerinde operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polis, park yerinde tespit edilen S.E.nin sırt çantasında 130 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Kardeşler, zanlının gözaltına alındığını, akabinde Girne’deki ikametgahında arama yapıldığını belirtti.

Operasyon esnasında evde bulunan I.I.nın tasarrufunda da 100 gram daha uyuşturucu bulunduğunu belirten Kardeşler, ikametgahta ayrıca uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 11 bin 635 TL ve 180 Sterlin nakit para da bulunarak emare alındığını belirtti.

Uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini ifade eden Kardeşler, suçla bağlantılı bir kişinin daha arandığını söyledi.



Alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis memuru Kardeşler, soruşturma kapsamında zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.