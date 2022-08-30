230 kişiye soruşturma: Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldığı belirlendi

Ankara Başsavcılığı, uğradığı silahlı saldırıda öldürülen casino işletmecisi Halil Falyalı‘nın eşi Özge Taşker’e ait tüm malvarlıkları ile banka ve kripto para borsalarındaki hesaplarına tedbir koydurdu

Falyalı’nın eşi Özge Taşker’in hesaplarına tedbir

T24‘ten Asuman Aranca‘nın yer alan haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “yasadışı bahis ve mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında, geçen şubat ayında Girne‘de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın kripto borsa hesaplarına ve eşi Özge Taşker’e ait tüm malvarlıkları ile banka ve kripto para borsalarındaki hesaplarına tedbir koydurduğu ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun ardından Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, yasadışı bahisten elde edilen paranın, kripto para borsası üzerinden aklandığı iddiaları araştırılıyor. Mal varlığına tedbir konulan isimler arasında Vebitcoin isimli kripto borsası vurgunu davasında yargılanan Aykut Aydoğan da bulunuyor.

230 kişi hakkında soruşturma: Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldığı belirlendi

Kripto para borsasından Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldığı belirlenirken, savcılık Falyalı’nın öldürülmesine karşın, örgüt yönetici ve üyelerinin kripto varlıkları işletmeye devam edip hesaplarına milyonlarca dolar aktarmayı sürdürdüğünü yani örgütün faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ettiğini değerlendiriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın bazı şikayetler üzerine yaptığı inceleme sonucu hazırladığı rapor üzerine, aralarında Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker’in de bulunduğu yaklaşık 230 kişi hakkında soruşturma başlattı. Nisan ayında gönderilen raporun ardından, “yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçundan açılan soruşturma kapsamında Başsavcılık, sulh ceza hakimliğinden dosyada ismi geçen şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulması talebinde bulundu.

Bilinmeyen cüzdanlara milyonlar akmış

T24’ün ulaştığı savcılığın talep yazısında, şüpheliler hakkındaki soruşturmanın detaylarına değinilerek, para aklamaya ilişkin sistemin nasıl işlediği anlatıldı. Yasadışı bahisten elde edilen gelirlerin öncelikle 3. kişilere ait hesaplar üzerinden organizasyonun yöneticilerine aktarıldığı, aktarılan tutarların daha sonra farklı varlıklara dönüştürülerek aklandığı anlatılan yazıda, MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, bazı şahısların hesaplarında biriken tutarların önce bankalara ardından da kripto borsasına gönderilerek, kripto varlığa dönüştürüldüğü ve sonrasında bu varlıkların bilinmeyen cüzdanlara aktarıldığı kaydedildi.

Transferlerin toplamı 334 milyon dolar

Talep yazısında, MASAK’ın 128 bin 216 kişinin ödeme kuruluşlarındaki hesabını incelediği ve buradan bin 535 kişinin hesabına ulaşıldığı ifade edilerek, bu hesaplar üzerinden yapılan araştırmada da 218 farklı kişiye ait 223 farklı kripto borsa hesabının tespit edildiği belirtildi. Yazıya göre, yapılan incelemede, bu hesaplardan toplamda yaklaşık 2 milyar 500 Milyon TL’nin kripto borsalara aktarıldığı, 223 hesaptan toplam 2 bin 973 BTC (kripto varlık) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT (ABD dolarının sanal ve sabit fiyatlı kripto versiyonu), yani yaklaşık 334 milyon 263 bin 970 dolarlık kripto varlığın cüzdanlara transfer edildiği belirlendi.

Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldı

Paraların transfer edildiği cüzdanlardan birinin Halil Cahit/Halil Djahit isimli Ambassadour Hotel Girne Merkez ikametli kişiye ait olduğu ve bu kişinin de yasadışı bahis işi yaptığı bilinen ve geçen şubat ayında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı olduğu tespit edildi. Falyalı’nın Binance Global isimli kripto borsasındaki hesaplarından eşi Özge Taşker, koruma müdürü Hakan Atıcı, Vebitcoin isimli kripto varlık borsası sorumlusu Aykut Aydoğan ve 8 farklı kişi ile kripto varlık transferi yaptığı anlatıldı.

Bu çerçevede 218 kişinin kripto varlık transferi gerçekleştirdiği 3 bin 498 farklı cüzdan adresinin, Halil Falyalı ve ilişkili olduğu diğer kişilerin cüzdanlarına toplam 666,43 BTC ve 14 milyon 500 bin dolar, yani yaklaşık 40 milyon dolar transfer edildiği belirlendi.

Yazıda, “Söz konusu paraların yasa dışı bahisten elde edildiği yönünde ciddi deliller bulunmaktadır” denilerek, 218 farklı kişiye ait 223 kripto borsası hesabı, Falyalı’ya ait olduğu belirlenen Halil Cahit/Halil Djahit ismiyle Binance Global isimli borsada açılan hesabın varlıklarına ve 6 şirket ile aralarında Falyalı’nın eşi Özge Taşker ile vurgun iddialarıyla gündeme gelen Vebitcoin Borsası’nın sorumlusu olduğu gerekçesiyle hakkında 1316 yıl hapis istemiyle dava açılan Aykut Aydoğan’ın da bulunduğu 10 kişinin mal varlıklarına tedbir konulması istendi.

Mahkeme tedbir talebini kabul etti

Talebi değerlendiren Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği de, 26 Nisan tarihinde dosyada ismi geçen şüphelilerin, “taşınmazlarına, kara, deniz ve hava ulaşım araçlarına, banka, ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklarına, ortağı bulundukları şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, diğer mal varlığı değerlerine” el konulması kararı verdi.