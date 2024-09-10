230 Öğretmene ihtiyaç var ama 133 kişi alınıyor!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl öğretmen kadrolarında önemli bir azaltma yaparak eğitim öğretim dönemine başladığını eleştirdi. Eylem, öğretmen ihtiyacının yaklaşık 230 olduğunu, ancak kadronun önce 187’ye, ardından 133’e düşürüldüğünü ve bu durumun binlerce ders saatinin boş geçmesine neden olacağını belirtti.

Eylem, bazı branşlarda ihtiyaç olmamasına rağmen münhal ilanlarının yapıldığını da eleştirerek, Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin yasal haklarını ihlal edip iş yüklerini artırdığını vurguladı. Bölüm şefi, atölye şefi ve teknik öğretim görevlisi gibi önemli pozisyonlarda ihtiyaç olmasına rağmen kadroların açılmadığını belirten Eylem, hükümetin bu konuda adım atmaktan kaçındığını söyledi.

Türkiye'den 47 öğretmenin görevlendirilmesine dikkat çeken Eylem, yerel gençlerin işsiz kalmasının ve haklarının gasp edilmesinin hedeflenip hedeflenmediğini sordu. Ayrıca, eksik kadroların geçici öğretmenlerle doldurulmasının planlandığını da iddia etti.

Eylem, siyasetin eğitime müdahale etmemesi gerektiğini belirterek, okulların güçlendirilmesi yerine, rant kokan uygulamalarla öğrencilerin konteynırlarda eğitim görmeye mahkum edildiğini söyledi. Eğitimde bilimsel, laik, fırsat eşitliği sunan ve ücretsiz kamusal eğitim hakkının savunulması gerektiğini vurgulayan Eylem, sendikalarının bu haklar için mücadeleye devam edeceğini belirtti.