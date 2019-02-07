230 yeni emoji geliyor: Kahverengi kalp, sarımsak, orangutan

Anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformlarında kullanımı günden güne artan 'emojilere' 230 yeni ifadenin daha ekleneceği açıklandı.

Unicode'un resmen onaylaması ile 200'den fazla sayıda emoji'nin bu yıl içinde kullanıcılarla buluşacağı açıklandı. Emoji arama motoru Emojipedia ise, bu yeni ifadelerin hepsini yayınladı.

2019'da kullanıma açılacak yeni emojiler arasında flamingo, waffle, beyaz /kahverengi kalp, buz küpü gibi pek çok yenilik var. Emoji 12.0 güncelleme listesi ile gelecek olan yeni emojiler arasında, esneme, sarımsak, orangutan, yo-yo gibi ilginç emojiler de bulunuyor.

ENGELLİLERE YÖNELİK EMOJİ

Engelli insanlar düşünülerek hazırlanan ifadeler arasında ise tekerlekli sandalye kullanan insanların emojileri hazırlanmış. Bunun dışında rehber köpekler, protez kollar gibi pek çok yenilik de 2019'da kullanıcılarla buluşacak.

Unicode Konsorsiyumunun karar verdiği 59 temel emoji, 171 farklı ten rengi ve cinsiyet seçenekleriyle birlikte toplam 230'a ulaşıyor. Yeni emojilerin Eylül veya Ekim aylarında geleceği açıklandı.

Yeni emojiler Apple'ın iOS ve Google'ın Android işletim sistemlerini yenilemek için yaptığı büyük güncellemelere dahil edilecek. Yapılan bu güncellemeyle Unicode'un kütüphanesinde bulunan emoji karakterlerinin sayısı da 136 bini geçmiş olacak.

EMOJİPEDİA

Yeni emojiler