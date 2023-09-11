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232 promil alkollü sürücü kaza yaptı!

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232 promil alkollü sürücü kaza yaptı!
232 promil alkollü sürücü kaza yaptı!

Tatlısu-Geçitkale anayolu üzerinde, Cemil Yaramaz (E-29), 232 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki BZ 969 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada Çınarlı yol kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği ve mümkün mertebe yolun solunu tutmaması sonucu sonucu o esnada karşı istikametten gelen Burhan Boya (E-26) yönetimindeki RZ 183 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan RZ 183 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Esra Betül Boya, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. BZ 969 plakalı araç sürücüsü Cemil Yaramaz ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

 

-İskele-Gazimağusa anayolunda trafik kazası

Öte yandan İskele-Gazimağusa anayolunda, Ömer Sarığoğlu (E-60), yönetimindeki bisiklet ile yolun solundaki banket içerisinde Ötüken çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu bisikletinin hakimiyetini kaybederek sol şerit içerisine doğru düştü.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ömer Sarığoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ kalça kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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