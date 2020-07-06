239 bilim insanından DSÖ'ye ısrarlı, korkutan uyarı: Koronavirüs havadan bulaşıyor

New York Times gazetesine göre DSÖ, virüsün kişiden kişiye damlacıkların burun ya da ağızdan öksürük, hapşırık ya da konuşma yoluyla çıkması sonucu bulaştığını savunuyor.

32 ülkeden 239 bilim insanı Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bir mektup yazarak, yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) havadaki küçük parçacıklar halinde insanlara bulaştığına dair kanıt olduğu ifade ederek, salgınla ilgili tavsiyelerini gözden geçirme çağrısında bulundu.



New York Times gazetesine göre DSÖ, virüsün kişiden kişiye damlacıkların burun ya da ağızdan öksürük, hapşırık ya da konuşma yoluyla çıkması sonucu bulaştığını savunuyor.

Önümüzdeki hafta bilimsel bir dergide yayınlanması beklenen, 239 bilim insanının imzası bulunan mektupta, ‘havadan bulaşma’ riski olduğu ve havadaki daha küçük parçacıkların insanlara bulaşabildiğini gösteren kanıtlar olduğu belirtildi.



Mektupta, virüsün hapşırık ya da öksürük sonrası çıkan büyük damlacıklarla havada veya odada dolaşabilen daha küçük damlacıkların solunmasıyla bulaşabildiği vurgulandı.



Ancak DSÖ, virüsün hava yoluyla bulaşabileceğine dair kanıtların inandırıcı olmadığını düşünüyor.



DSÖ bünyesinde görevli Dr. Benedetta Allegranzi, son aylarda hava yoluyla bulaşmanın mümkün olabileceğini ifade ettiklerini ancak bunun somut ve kesin kanıtlarla desteklenmediğini dile getirdi.