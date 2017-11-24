24.11.2017 tarihli Detay'ın manşeti

Ulaştırma Bakanı Dürüst’ün, Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği bir konuşmada sarf ettiği sözler, yasaya göre iki yıla kadar hapis cezasını öngörüyor…

İSTİHDAM VAADİ

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, ayni zamanda UBP Güzelyurt Milletvekili adayı Kemal Dürüst’ün, seçmene ‘istihdam vaadinde’ bulunduğunu ve “Seçim ve Halkoylaması Yasası”nı ihlal ettiğini öne sürdü. Kanatlı, YSK’yı göreve davet etti

YASAYA GÖRE CİDDİ BİR SUÇ

Yasa maddesinde, ‘Kendisine veya başkasına oy verilmesi veya verilmemesi için bir veya birkaç seçmene çıkar veya sair hizmetler teklif eden, vaat eden veya veren yahut resmi veya genel görevler veya özel hizmet ve çıkarlar vaat eden veya sağlayanlar, iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler’ denmekte

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün Güzelyurt’ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmanın “Seçim ve Halkoylaması Yasası”nı ihlal ettiğini belirterek, Yüksek Seçim Kurulu’nu göreve davet etti.

Yazılı bir açıklama yapan Kanatlı, Dürüst’ün “Seçim ve Halkoylaması Yasası”nı ihlal ederek, “bir veya birkaç seçmene çıkar veya sair hizmetler teklif, vaat ettiğini, yahut resmi veya genel görevler veya özel hizmet ve çıkarlar vaat ettiğini” kaydetti.

Bunun cezasının iki yıla kadar hapis öngörülen ciddi bir suç olduğunu belirten Kanatlı, “YKP, Yüksek Seçim Kurulu’nu göreve davet eder ve madde 188’in ihlali konusunda yasanın emrettiklerini yerine getirmeye çağırır” ifadelerini kullandı.

Kanatlı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bakan da olan Kemal Dürüst Omorfo’da katıldığı toplantıda aynen şunu söylemiştir:

‘Gençlik kolları noktasında şu ana kadar sadece 12-13 arkadaşımızı istihdam hakkı yaratabildik. Bu sayı yeterli mi? Hayır yeterli değildir ama bu devam edecektir’

Bahsettiği konu UBP Gençlik Kollarına sağlanan istihdam yaratılmasıdır. Bulundukları dönemde bunu sağlayamadıklarını ama devam edeceklerini söylemektedir.

Seçim ve Halkoylaması Yasası madde 188 (1) çok açıktır. Yasa maddesinde ‘Kendisine veya başkasına oy verilmesi veya verilmemesi için bir veya birkaç seçmene çıkar veya sair hizmetler teklif eden, vaat eden veya veren yahut resmi veya genel görevler veya özel hizmet ve çıkarlar vaat eden veya sağlayanlar, iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler’ denmektedir.

Aynı konuşma içinde Bakanlar Kurulu kararıyla verilen kırsal kesim arsası dağıtımına da devam edileceğini Kemal Dürüst vaat etmektedir. Kemal Dürüst açık şekilde 05-1976 Seçim ve Halkoylaması yasası madde 188(1) ihlal etmiştir, bir veya birkaç seçmene çıkar veya sair hizmetler teklif etmiş, vaat etmiş, yahut resmi veya genel görevler veya özel hizmet ve çıkarlar vaat etmiştir, bunun da cezası iki yıla kadar hapis öngörülen ciddi bir suçtur.”

“BU SAYI YETERLİ Mİ? HAYIR DEĞİL!”

Bakan Dürüst’ün, ülkede arsanın da var olduğunu ve şubattan sonra binlercesini vermek için hazırlık yaptıklarını da söylediği görüntülerde şu ifadelere yer verildi:

“Partimizin "gençlik kolları noktasında şu ana kadar sadece 12-13 arkadaşımızı istihdam edebildik. Neden? Maliye Bakanlığı bizde değildi de ondan! Bu sayı yeterli mi? Hayır değil! Önümüzdeki dönemde de biz buna devam edeceğiz!"