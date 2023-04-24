24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası: Enfeksiyonlardan korunmanın en kolay ve en ucuz yolu aşılamadır!

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası, Koruyucu sağlık hizmetlerinin, hasta olmama durumunun sağlanmasında tıpın en önemli ve güçlü yolu olan aşıların öneminin vurgulandığı haftadır.

İnsanlık tarihinde korkulan bir haftalık olan çiçek hastalığı aşılama ile eradike olmuş, dünya üzerinden silinmiştir. Yaygın kızamık aşılaması ile 2,7 milyon çocuk, ağır enfeksiyon ve ciddi komplikasyonlar nedeni hayatını kaybetmekten kurtulmaktadır. Çocuk felcine karşı düzenli aşılama ile sakat, engelli kalma ihtimali olan binlerce çocuk yaşamlarına sağlıklı şekilde devam edebilmekte, geleceğe umutla bakabilmektedir. Bilinmektedir ki enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en kolay, ucuz ve güvenilir yolu düzenli, zamanında aşılamadır.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan her insanın sağlıklı olma hakkı anayasada güvence altına alınmış ve devlete, yönetenlere bu güvenceyi sağlama görevi yüklenmiştir. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayanların sağlıklı ve engelsiz olmasının en ucuz, güvenilir ve kabül gören yolu kuşkusuz aşılamadır. Erişebilir, ücretsiz aşı sağlama görevi de Sağlık Bakanlığı’na aittir.

1 Şubat tarihinden itibaren alınan karar ile, özelde sağlık hizmeti alan çocukların aşıya ücretsiz erişiminde ciddi sorunlar yaşanmakta, aşı takvimlerinde kaymalar yaşanmaktadır. Maalesef kamu dan da yeterli sağlık hizmeti alma şansları yeterince mevcut değildir. Üzerinden 2 ay geçmesine rağmen, kurulacağı iddia edilen aşı takip sisteminden herhangi bir gelişme olmamıştır. Bakanlığı, alt yapıyı kurul tüm sağlık sağlayıcıları kapsayacak aşı takip sistemini aktifleştirip her çocuğun hakkı olan ücretsiz aşılanmayı ivedi sağlamaya çağrıyoruz.

Aşılama, sadece çocukların değil, gençlerin ve erişkinlerin de en doğal hakkıdır. Bilindiği gibi rahim ağzı kanserinden korunmanın en kolay, güvenilir yolu HPV aşılamasıdır. Artık HPV aşılaması aşı programımızda 27 yaş altı kadın erkek herkese rutin uygulanmalı, 45 yaş altı ise hekim onayı ile yapılmalıdır. Kıbrıs’ın kuzeyinde bir erişkin aşı programı mevcut değildir. Pnömokok, influenza gibi aşılar, erişkin aşılama takvimi içinde özellikle yaşlılar için rutin ücretsiz sağlanmalıdır.

Tüm toplumun genel sağlığını ve geleceğini etkileyen aşılar için gerekli bütçenin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanması gerekmektedir.

Dünya Aşı Haftası’nın amacı, daha fazla çocuğun, yetişkinin ve toplulukların aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunarak daha mutlu ve sağlıklı yaşamlar sürmelerini sağlamaktır.

Bu nedenle Kıbrıs’ın kuzeyindeki sağlık alt yapısındaki ve aşı erişimindeki sorunlar ivedi giderilmeli, erişkin aşılama programı oluşturulup tüm insanımıza ücretsiz sağlanmalıdır. Bu sorunların çözümünün sorumlusu Sağlık Bakanlığı’dır. Yine Sağlık Bakanlığına ilgili sorunlarda iş birliği çağrımızı açıkça belirtmek, alt yapının sağlanması, denetlenmesi ve erişkin aşı takvimi oluşturulması için birlikte çalışmaya açık olduğumuzu vurgulamak isteriz.