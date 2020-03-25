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24 aile hekimi ile hemşirenin koronavirüs testi pozitif

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24 aile hekimi ile hemşirenin koronavirüs testi pozitif
24 aile hekimi ile hemşirenin koronavirüs testi pozitif

stanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi.

Sağlık çalışanları, koronavirüs pandemisine karşı canla başla mücadele ederken, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

'Maalesef yanlışlarımız oldu'

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre konuya ilişkin veren Dr. Demir, söz konusu sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok. Martın ilk haftasına kadar toplumsal olarak maalesef yanlışlarımız oldu. Şubat sonunda itibaren martın başına kadar yurtdışından gelen vatandaşlar rapor almak için aile hekimliğine müracaat ettiler. Bu sırada merkezde muayene için bekleyen yaşlılar ile temas edenler oldu. Aile hekimleri olarak en büyük eksiğimiz tulum ve gözlük” dedi.

'Sağlık merkezleri en riskli yerler'

Hiçbir vatandaşın acil durum ve ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmaması gerektiğini dile getiren Dr. Demir, “Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza ‘Acil durumlar dışında gelmeyin’ diyoruz” diye konuştu.

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