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24 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

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24 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal girişiminde bulunan askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları öne sürülen 24 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan 1'i tutuklu 24 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan ve Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan 158 sayfalık dördüncü iddianame, terör ve örgütlü suçlara ilişkin ihtisas mahkemesi olarak yeni kurulan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine yollandı. 

İddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerin yardım talebi üzerine yola çıkan 1'i tutuklu 24 şüpheli asker hakkında, TCK'nın anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları düzenleyen 309, 311. ve 312. maddeleri uyarınca, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 

İddianamede ayrıca, şüphelilerden astsubay Yusuf Yıldız hakkında, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 şüpheli asker hakkında ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Söz konusu iddianameyle FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'da hazırlanan dördüncü iddianame de tamamlanmış oldu.

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