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SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

24 bin 500 Dolar'la Ercan'dan çıkmak istedi!

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Ercan Havalimanı'nda 24 bin 500 ABD Dolar'ı ile çıkış yapmaya çalışan yabancı uyruklu zanlı U.T.O.A “Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı” suçlamasıyla yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
24 bin 500 Dolar'la Ercan'dan çıkmak istedi!

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda kale 12 diye bilinen X-ray cihazında KKTC'den çıkış yapacağı bir sırada beraberinde 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 24 bin 500 ABD Dolar'ı nakit para bulundurarak para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve tespit edilen 24 bin 500 ABD Dolarının emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının Azerbaycan’da ikamet etmekte ülkeye birçok kez giriş-çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı.

 Polis memuru, zanlının ifadesinde söz konusu paraları 4 farklı casinodan kumar oynayarak kazandığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis, birçok casinodan inceleme yaptıklarını, zanlının oyun oynadığını ancak para kazanmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının Lefkoşa’daki bir casinoya ise ileride oyun oynamak için 32 bin doları depozito olarak verdiğini tespit ettiklerini söyledi.4

Polis, hem 24 bin 500 dolar hem de depozitoya bırakılan 32 bin doların nereden temin edildiğini, kara para olup olmadığını araştıracaklarını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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