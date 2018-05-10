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24. DAÜ Bahar Festivali 16 Mayıs’ta başlıyor

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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali’nin 24.cüsü bu yıl 16-19 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor..
24. DAÜ Bahar Festivali 16 Mayıs’ta başlıyor

DAÜ Kanpüsünde Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek olan 24.DAÜ Bahar Festivali’nin bu yılki TEMA’sını ” Erdem, Bilgi ve Gelişim” oluşturuyor.

16 Mayıs’ta Kortej ile başlayacak etkinlik çerçevesinde 4 gün boyunca atölye çalışmaları, eğitim seminerleri, Mustafa Sandal ve Gülşen Konseri, Tiyatro gösterileri, Sinan Engin- Abdülkerim Durmaz- Uğur Yücel- Demet Akbağ- Metin Hara- Fırat Tanış gibi ünlülerle söyleşiler gerçekleştirilecek ve bunun yanında birçok yarışmalara da yer verilecek..

24.DAÜ Bahar Festivali bugün Beach Clup’da düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı..

Toplantıda konuşan DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtımı Rektör Yardımcısı Prof.Dr Can Tanova, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılmasının önemine değinerek, Öğrenci gelişimi ile üniversitenin vermek istediği eğitim öğretimin uyumlu olmasını amaçladıklarını kaydetti.

Tanova Bahar Festivali’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da değerli katılımcılarla sunulacağını belirterek, Erdem, bilgi ve gelişim TEMA’sıyla yer alacak festivalin içeriği hakkında bilgi de sundu.

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr Tanju Besler de festival programı hakkında bilgi vererek, öğrencilerin etkinliklere katılımının çok önemli olduğunu söyledi.

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