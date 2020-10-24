24 Ekim 2020 Cumartesi - Güncel Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

Altın fiyatları güncel gelişmeler sabah saatlerinden gün içerisine kadar araştırılan önemli bir konu olarak yerini alıyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 439,84
SATIŞ: 456,85
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.236,80
SATIŞ: 3.262,20
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.221,00
SATIŞ: 3.270,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.110,52
SATIŞ: 3.170,68
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.579,50
SATIŞ: 1.595,70
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 789,80
SATIŞ: 797,90
GRAM ALTIN
ALIŞ: 487,15
SATIŞ: 487,20
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.