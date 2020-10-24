  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2051 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

24 Ekim 2020 Cumartesi - Güncel Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

» »
Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen sarı metal için alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Özellikle corona virüsü nedeniyle iyi bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
24 Ekim 2020 Cumartesi - Güncel Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

Altın fiyatları güncel gelişmeler sabah saatlerinden gün içerisine kadar araştırılan önemli bir konu olarak yerini alıyor. 

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,84

SATIŞ: 456,85

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.236,80

SATIŞ: 3.262,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.221,00

SATIŞ: 3.270,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.110,52

SATIŞ: 3.170,68

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.579,50

SATIŞ: 1.595,70

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,80

SATIŞ: 797,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,15

SATIŞ: 487,20

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 22 Ekim 2020 - Altın fiyatları DÜŞÜŞTE! Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?22 Ekim 2020 Perşembe 09:34
  • Yurt İçi Piyasalar Merkez Bankası Faiz Kararını Bekliyor22 Ekim 2020 Perşembe 09:32
  • PPK toplantısı ardından faiz kararı açıklanacak22 Ekim 2020 Perşembe 09:05
  • Reuters: Erdoğan ve Türk Lirası, Biden riskiyle karşı karşıya22 Ekim 2020 Perşembe 08:57
  • Günlük Döviz Kurları - 22 Ekim 2020 Perşembe22 Ekim 2020 Perşembe 08:46
  • Dolar düşüşe geçti!21 Ekim 2020 Çarşamba 13:42
  • Near East Bank’tan Sürpriz Hediyeli Yeni Yıl Kredisi21 Ekim 2020 Çarşamba 13:23
  • 21 Ekim 2020 - Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?21 Ekim 2020 Çarşamba 08:56
  • Toparlanma Göstergesi20 Ekim 2020 Salı 09:36
  • Döviz Kurlarında Son Rakamlar! 20 Ekim 202020 Ekim 2020 Salı 08:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti