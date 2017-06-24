24 Haziran Cumartesi Günü Günlük Burç Yorumları

24 Haziran Cumartesi günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde iş ilişkilerinizi kontrol altına almalısınız. Sizin samimi tavrınız yanlış anlaşmalara neden olabilir. Maddi konularda özellikle dikkatli olmalı ödemelerinizi zamanında yapmaya özen göstermelisiniz. Partnerinizle yaşayacağınız tartışma belki de yeni bir adımın başlangıcı olabilir. Anlamaya çalışmalısınız.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aşk hayatınızda tüm güzel enerjiler sizden yana. Bu enerjinin yaratacağı olumlu etki ile partnerinizle güzel bir hafta sonu geçirebilir, gelecek planlarını yapabilirsiniz. İşinizle ilgili alacağınız yeni teklifler, yeni bir hayatın kapılarını aralayabilir. Parasal konularda canınızı sıkan gelişmeler olabilir, tedbirinizi önceden almanızda fayda var

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde algılarınız çok açık. İnsanlarla iletişiminizde sezgilerinizin rehberliği doğrultusunda hareket ederseniz başarılı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Uzun zamandır sürekli engellerle karşılaştığınız bir işiniz bugün sizin müdahaleniz olmaksızın sizin lehinize gelişebilir. Özel yaşamınız da ise birlikte olduğunuz insanın duygularına samimiyetine güvenmeyi öğrenmelisiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sıra dışı olaylar sizi bekliyor. Yakın arkadaşlarınızla yüzleşmeler yaşayabilişiniz. Bugüne kadar inanıp değer verip her ne olursa olsun yanında yer aldığınız kişilerin diğer yüzleriyle karşılaşacaksınız. Bilmelisiniz ki kendi değerinizin ve asıl değer vermeniz gerekenlerin farkına varmanız için yaşanıyor her şey. İşinizle ilgili girişimlerde bireysel şansınız daha fazlayken ortaklaşa yaptığınız işlerde beklentilerinizi karşılayamayabilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün oldukça yoğun bir gün sizi bekliyor. Çok yoğun haberleşme trafiği ile iletişimin yoğun olacağı bir gün olacak sizler için. Kendinize olan güveniniz ve iletişimdeki başarınız sizlere pek çok kapıyı aralayacaktır. Özel yaşamınızda ise hukuksal konularda beklentilerinizin istediğiniz gibi sonuçlanacağı galibiyet kazanarak haklılığınızı ispatlayacağınız zamanlardasınız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerdeki özensiz tavırlarınız bugün sizi üzebilir. Bugün yaşanacak gecikmeler önemli işlerinizin aksamasına neden olabilir. Dikkatli davranın her şeyin sorumluluğunu tek başınıza taşıyamazsınız fakat iş yükünüzü hafifletecek yardımları arkadaşlarınızdan isteyebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise yakın çevrenizle ilgili uzun süredir devam eden problemlere için harekete geçmelisiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizin gününüz, cesur davranın ve gelen olumlu enerjinin bilinciyle adımlarınızı atmaktan çekinmeyin. Yakın çevrenizde sizin dışınızda gelişen olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu olaylar olumlu da olabilir olumsuzda. Tepkilerinizi sezgilerinizin rehberliğinde ortaya koymanız yararınıza olacaktır. Partnerinizin sizin için hazırladığı özel bir akşam sizi bekliyor, kaprislerinizle onu incitmeyin.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde fazlaca agresifsiniz. Ruh haliniz hem işinizi hem özel hayatınızı olumsuz yönde etkilemekte. Daha önce problem yaşadığınız ve engellendiğiniz konularda yaşanacak gelişmeler bugün sizi daha da mutsuz kılabilir. O nedenle bugünü yakın dostlarınız ya da partnerinizle geçirmeniz iyi olacaktır. Yürüyüş strese de iyi gelir unutmayın.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde sizi üzecek, dengelerinizi bozabilecek sinsi ayak oyunlarına karşı dikkatli davranmalısınız. Güvendiğiniz onun için her şeyi yapabileceğiniz bir yakınınızın beklenmedik ihaneti ile sarsılabilirsiniz. Daha önce deneyimlediğiniz olayları hatırınıza getirin ve karşılaşacağınız kurgunun içine ikinci kez düşmemeye karşı tedbirli davranın. Bu kez hedef direk olarak özel hayatınızdan çok iş hayatınız olabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün işinizle ilgili sorun yaratacak aksaklıklar söz konusu olabilir. Birlikte çalıştığınız insanların sorumsuzca yaklaşımları sebebiyle yaşanabilecek bu duruma kontrollü davranarak engel olabilirsiniz. Bugün olabildiğince kararlı olmalı ve düşüncelerinizi uygulamalısınız. İnsanların umursamaz tavırları sinirlenmenize ve buna bağlı sağlık problemleri yaşamanıza neden olabilir. Şiddetli tepkilerden uzak durun.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü son günlerde yaşadıklarınızın muhasebesi için ayırabilirsiniz. Son birkaç aydır yaşadıklarınızın tarafsız bir değerlendirmesini yaparak, özel yaşamınızda birlikte olduğunuz insana karşı tutumunuzu gözden geçirmeli ve kendinizi onun yerine koyarak yaptıklarınızı değerlendirmeyi seçmelisiniz. Bunu yaptıktan sonra kendinize vereceğiniz cevapla duygularınızı dengelemeli haksız ve kırıcı davranışlarınızın telafisini sevginizle bir an önce gerçekleştirmelisiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde iş hayatınız da sıkıntılı günlerden geçiyorsunuz. Yaşananlar sizi çok üzse de, sizin dışınızda gerçekleşen olaylara müdahale etme şansınız olmadığını kabullenerek hareket etmeniz faydanıza olacaktır. Dik başlılık ettiğiniz ya da yaşananları kendi bakış açınız doğrultusunda değerlendirdiğinizde maddi olarak olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bugünlerde partnerinizi ihmal etmemelisiniz.