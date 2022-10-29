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24 Milyon Euro, alıcı bulamıyor!

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Güney Kıbrıs bankalarında 24 milyar Euro’luk rezerv kredi, faizler ve belirsizlik yüzünden alıcı bulmuyor.
24 Milyon Euro, alıcı bulamıyor!

Güney Kıbrıs bankalarında bulunan 24 milyar Euro’luk rezerv kredinin, faiz oranları ve ekonomideki belirsizlik nedeniyle alıcı bulmadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, vatandaşın sürekli artan faizler nedeniyle kredi almadıklarını, işletmelerin de yatırım planlarını hayata geçirmediklerini, bu nedenle bankalarda verilebilecek durumdaki kredilerin bekletildiğini yazdı.

Haberde, Eylül sonu itibarıyla bankalarda 51,77 milyar Euro’luk mevduat ile 28,25 milyar Euro’luk kredi bulunduğu kaydedildi.

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