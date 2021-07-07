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24 saat geçti Dışişleri girişim yapmış!

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Dışişleri Bakanlığı, Ali Bizden‘in Türkiye’ye girişine izin verilmemesi üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını, istişarelerin devam ettiğini açıkladı.
24 saat geçti Dışişleri girişim yapmış!

Dışişleri Bakanlığı, Ali Bizden‘in Türkiye’ye girişine izin verilmemesi üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını, istişarelerin devam ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, “Cumhurbaşkanlığı Basın ve İletişim eski Koordinatörü Ali Bizden’in 6 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapmasına müsaade edilmemesinin öğrenilmesi üzerine, Bakanlığımız ile Ankara Büyükelçiliğimiz ve İstanbul Başkonsolosluğumuz Türkiye Cumhuriyeti ilgili makamları nezdinde gerekli girişimleri yaptı” dedi.

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşımızın durumuna ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ilgili makamları ile istişare devam etmekte olduğunu söyledi.

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