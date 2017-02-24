24 Şubat Cuma Burç Yorumları

24 Şubat Cuma günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

Güne istekli başlayacak ve fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyacaksınız. Yeni projeler yapabilir ve girişimde bulunmak için harekete geçebilirsiniz. Grup çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olacağınız bir gün. İlginç teklifler alabilirsiniz. Ayrıca siz de çeşitli teklifler de bulunabilir ve ilginç araştırmalar yapabilirsiniz. Gençler, çocuklar ve değişik kitlelere yönelik farklı projeleriniz ile çevrenizin dikkatini çekeceksiniz. Girişimde bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Bu arada kıskançlık ve düşmanca duygulardan uzak durun ve güç mücadelesi yapmaktan kaçının. Öğle saatlerinde duygularınız derinleşebilir.

Günlük Burç Boğa Burcu

Kafanız karışık olabilir ve eski kararlarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Ancak sabırlı davranacaksınız. Öğlene doğru karşılaşacağınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak. Sanatçılardan ve yüksek idealleri olan kişilerden etkilenebilirsiniz ve ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yabancılar ile iletişiminiz giderek güçleniyor. Farklı ortamlar, değişik kültürler ve yurt dışı ile bağlantılı işler dikkatinizi çekecek. Büyük organizasyonların içinde yer almak isteyebilirsiniz. Kalabalıklar ve birbirinden çok farklı kişilerin birlikte bulunduğu ortamlarda kendinizi güçlü hissedeceksiniz ve uzlaştırıcı bir tavır içinde olacaksınız.

Günlük Burç İkizler Burcu

Dikkat gerektiren konulara yönelik çalışmalar yaparken aceleci davranmayın. Bugün iletişim trafiğiniz hareketli olacak. Belgeler, evraklar ve faturalar ile ilgili çeşitli çalışmalar yapabilirsiniz. Ayrıca daha önce yapılması gereken işlerinizi bugün tamamlamak için çok çalışmanız gerekebilir. Arkadaşlarınız size yardımcı olacak. Ayrıca ekip çalışmalarında başarılı olabilirsiniz ve araştırmalarınızı derinleştirebilirsiniz. Öğle saatlerinde karşılaştığınız olaylar endişe uyandırabilir. Kuşkucu bir tavır içinde bulunmaktan kaçının ve dikkatinizi yapmanız gereken pratik işlere odaklayın.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Hareketli bir gün geçireceksiniz. Parasal konulara yönelik ihtiyaçlarınız artmış olabilir ve bazı kaygılar duyabilirsiniz fakat sabırlı davranacaksınız. Kıskançlık benzeri duygularınızı denetlemek için gayret göstereceksiniz. İstekleriniz artmış olabilir. Ancak yapabileceğinizden daha büyük sorumluluklar almasanız iyi olacak. Öğlene doğru karşılaştığınız olaylar duygularınızın derinleşmesine neden olabilir. Bu arada sezgileriniz ve hayal gücünüz yükseliyor. İçinizden yükselen sese kulak verin ve sezgilerinize güvenin. Sanatsal faaliyetler ve sanatçılar ilginizi çekecek. Hayal gücünüzü yaratıcı yönde kullanabilirsiniz.

Günlük Burç Aslan Burcu

Bugün dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. İçinde bulunduğunuz koşulları değiştirmek isteyebilirsiniz veya alışkanlıklarınızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Eski dostlarınız ve arkadaşlarınız ile iletişiminiz azalmış olabilir veya siz yeni tanıştığınız kişilere daha fazla ilgi gösteriyor olabilirsiniz. Ancak eski dostlarınızı ihmal etmeyin. Orijinal fikirler ve teknoloji ile ilgili gelişmeler ilginizi çekiyor. Böylece yeni öğreneceğiniz bilgilerin ışığında fikirleriniz değişebilir ve olaylara daha özgür bir açıdan bakabilirsiniz. Özgür düşünceler davranışlarınıza yansıyacak ve kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz.

Günlük Burç Başak Burcu

Seyahatler, farklı kültürler ve yabancı yerlerde dolaşmak keyfinizi yerine getirecek. Bugün aile büyükleri ile ilgilenebilir, saygı duyduğunuz kişiler ve saygın çevrelerde dolaşabilirsiniz. Bu arada felsefe ve edebiyat ilginizi çekebilir. Dışarı çıkmak ve felsefe ile ilgilenen kişiler ile görüşmek keyfinizi yerine getirecek. Böylece kuşku ve endişelerden uzaklaşmayı başaracaksınız ve keyif aldığınız konular ile ilgileneceksiniz. Tıbbi bitkiler ve gizli yöntemlere ilgi duyabilirsiniz ve bu konular ile ilgilenen kişiler ile görüşebilirsiniz. Büyük organizasyonlara katılmanız mümkün.

Günlük Burç Terazi Burcu

İletişim ve haberleşme trafiğinizin hareketli olacağı bir gün. Girişimde bulunmak için harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilir ve projelerinizi yakınlarınıza anlatabilirsiniz. Aile bireyleri ve evle ilgili konuları çözümlemeniz gerekebilir. Size ihtiyacı olan yakınlarınıza yardımcı olabilirsiniz ve ekip çalışmalarından keyif alacaksınız. Ancak yapmanız gereken işlerin arasında başka işlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz ve hatta her şeyi aynı anda yapmaya çalışabilirsiniz. Kendinizi fazla zorlamayın ve sağlığınıza özen gösterin. Öğle saatlerinde duygularınız değişecek. Akşama doğru ilginç gelişmeler olabilir.

Günlük Burç Akrep Burcu

Büyük organizasyonlar, sanatsal faaliyetler ve mistik konular ilginizi çekecek. Yabancılar ile ilişkilerinizi güçlendirebileceğiniz organizasyonlara katılabilirsiniz. Eviniz veya iş yerinizde bakım, onarım, tadilat ve tamirat işleri yapabilirsiniz. Fakat ustalar ve size yardımcı olan kişiler ile iletişimlerinizde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların üzerine gitmeyin. Yakınlarınız, çocuklar, kardeşleriniz ve arkadaşlarınız ile tartışmaktan kaçının. Bazı karışıklıklar olmuş olabilir ancak bu durum fikirlerinizi değiştirebilir ve eski fikirlerinizi değiştirmeyi başarabilirsiniz, sorunları çözmeniz kolay olacak.

Günlük Burç Yay Burcu

Güne heyecanlı başlayacaksınız ve endişelerinizden uzaklaşıp dikkatinizi çevrenize odaklayacaksınız. Çözüm bekleyen konular olabilir veya yeni düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Daha önce dikkatinizi dağıtmış olan konulara bugün daha farklı açılardan bakabilirsiniz ve ilginç gelişmeler ile ilgilenebilirsiniz. Bugün dışarda olmak ve farklı ortamlarda bulunmak keyfinizi yerine getirecek. Dolaştığınız yerlerde karşılaşacağınız kişiler fikirlerinizin değişmesine yardımcı olabilir ve daha özgür bir tavır içine girebilirsiniz. Yapıcı ve olumlu tavırlarınız ile hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyebilirsiniz.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Hem kendinizi, hem de içinde bulunduğunuz durumu gözden geçireceksiniz. İsteklerinizin arttığı bir dönem... Ancak isteklerinizi belirlemeniz pek de kolay olmayabilir. Geleceğe yönelik beklentileriniz değişebilir ve hırslı bir tavır içine girebilirsiniz. Makul olursanız, isteklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Geleceğe yönelik yeni idealleriniz ve hayalleriniz olabilir. Bugün sanatsal faaliyetler, ilginç organizasyonlar ve farklı çevrelerde bulunmak keyfinizi yerine getireceksiniz. Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve çözmeniz gereken konu ile ilgili ayrıntılar ile ilgileneceksiniz. Ancak dikkatinizi çeken küçük detaylara takılı kalmayın.

Günlük Burç Kova Burcu

Bugün evinizle ilgilenebilir ve ev içinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Dolaplarınızı düzenleyebilir, çekmeceleri yerleştirebilir ve eşyaların yerlerini değiştirebilirsiniz. Evini tamamen değiştirmek isteyenler ise çeşitli arayışlara girmiş olabilirler ve bu arada kafanız karışmış olabilir. Ancak bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz ve ilginç araştırmalar yapacaksınız. Veya karşılaştığınız kişilerin fikirlerinden etkilenebilirsiniz ve yeni gelişmelere ilgi duyabilirsiniz. Farklı organizasyonlara katılabilir, bilim, teknoloji ve bilgisayarla ilgili gelişmeleri araştırabilirsiniz.

Günlük Burç Balık Burcu

Duygusal ve hassas olduğunuz bir dönem ve hayallerin dağıtıcı etkisinden uzaklaşmak için gayret göstermeniz gerekiyor. Kayıplar ve yanılgılardan uzaklaşın ve hayal gücünüzü yaratıcı yönde kullanın. Dışarı çıkmak ve sizden daha farklı kültüre sahip kişiler ile karşılaşmak keyfinizi yerine getirecek. Kalabalıklar, büyük organizasyonlar ve evrensel konulara ilgi duyabilirsiniz ve çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Bugün karşılaştığınız kişiler ve olaylar bilinçaltınızı uyandırabilir ve unutulmuş isteklerinizi hatırlayabilirsiniz. Bu arada kaybettiğiniz eşyaları bulabilirsiniz.