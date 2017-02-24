24 Şubat Günün Menüsü

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2017-02-24 Günün Menüsü

Etli Bezelye Yemeği

Fırında Kremalı Kaşarlı Patates

Kara Lahanalı Yoğurt

Tarçınlı Elmalı Muhallebi

Etli Bezelye Yemeği Tarifi İçin Malzemeler

3 su bardağına yakın bezelye

100 gram kuşbaşı dana eti

2 adet patates

1 adet orta boy havuç

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Etli Bezelye Yemeği Tarifi Yapılışı

Başlangıç olarak tenceremize yağımızı koyup kızdırıyoruz. İnce ince doğradığımız soğanlarımızı katıp kavuruyoruz. Salçamızı ekliyoruz bir iki çevirdikten sonra etlerimizi koyuyoruz. Etlerin üzerini geçecek şekilde kaynamış su ekliyoruz, kendi halinde pişiriyoruz yarım saat kadar. Etler piştikten sonra küp küp doğradığımız havuç ve patateslerimizi ekliyoruz. Bezelyeleri de koyup malzemeleri biraz geçecek şekilde kaynar su ekliyoruz. Tuzunu ,karabiberini de koyuyoruz son kez. (İsteğe bağlı olarak et bulyonda koyabilirsiniz artı lezzet katar. ) Fokurdamaya başlayınca tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşle yarım saat kadar pişiyoruz.

Fırında Kremalı Kaşarlı Patates Tarifi İçin Malzemeler

3 orta boy patates

1 paket krema

100 gr kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Fırında Kremalı Kaşarlı Patates Tarifi Yapılışı

Patatesleri soyup dilimliyoruz. Borcama patatesleri yayıp üzerine kremayı döküyoruz tuzu ve karabiberi de ekleyip kaşarı rendeliyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 25-30 dk pişiriyoruz. Tavuk ve et yemeklerinin yanında ya da tek olarak kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

Kara Lahanalı Yoğurt Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kara lahana

Yarım kase yoğurt

1 fincan mayonez

Kara Lahanalı Yoğurt Tarifi Yapılışı

Lahanayı ince ince doğruyoruz, yoğurt ve mayonezi bir kapta karıştırıyoruz tadına bakın tatlımsı bir tat olacak eğer olmamışsa mayonez ekleyin, sonra lahanayla yoğurtlu karışımı birbirine ekleyip karıştırın ve afiyet olsun, kesinlikle deneyin

Tarçınlı Elmalı Muhallebi Tarifi İçin Malzemeler

100 gr tereyağ

4 çorba kaşığı un

5 su bardağı süt

6 çorba kaşığı şeker

1 paket vanilin

Petibör bisküvi

3 elma

1 çorba kaşığı ceviz

3 çorba kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

Tarçınlı Elmalı Muhallebi Tarifi Yapılışı

Tereyağını tencereye alıp eritiyoruz ununu ekleyip iki dk kavuruyoruz kenara alıp sütünü ekliyoruz hızlı hızlı çırpıcı ile karıştırıp topaklaşmamasını sağlıyoruz ocağa alıp şekerini katıyoruz kaynama noktasına gelince vanilini katıp karıştırıyoruz, kaynayıncaya ocaktan alıp bir beş dk daha çırpıcı ile çırpıyoruz. Yarım paket bisküviyi rondodan geçirip tepsimizin dibini kaplayacak şekilde serpiyoruz, muhallebimizi üzerine döküp yayıyoruz. Tencereye rendelediğimiz elmaları koyup, 3 kaşık şekerini katıp suyunu salıp çekince kadar pişiriyoruz, ocaktan almadan cevizi ve tarçını ekleyip karıştırıyoruz ocaktan alıyoruz, soğuyunca muhallebinin üzerine yayıyoruz, bir gece dolapta bekletiyoruz, ertesi gün kare şekilde dilimliyoruz. İki dilimi elmalı kısmı birbirine yapışacak şekilde üst üste koyuyoruz. Üzerine tarçın serpip servis yapıyoruz. AFİYET ŞİFA OLSUN