24 TC vatandaşına KKTC'de olmamalarına rağmen ehliyet verildi: 4 kişi tutuklandı

Ehliyet işlemlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile 4 kişi tutuklandı. Tutuklular bugün mahkemeye çıkartılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 2013-2016 yılları içerisinde Girne ve Lefkoşa’da, İskele’de sakin T.N.(E-42), M.G.(E-43), S.G.(E-43) ve Y.E.(E-57) 4 kişi, resmi evrak olan ‘Sürüş Kabiliyet Belgesi’ ve ‘Motorlu Taşıt Aracı Sürüş Ehliyeti veya Öğrenci için Dilekçe’ Formunu sahteleyip tedavüle sürmek suretiyle sınav tarihlerinde KKTC’de olmamalarına rağmen toplam 24 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının KKTC sürüş ehliyeti almalarını sağlamışlardır.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre zanlılara sahte resmi evrak düzenleme, evrak sahteleme, sahtekarlıkla kayıt temini, rüşvet ve menfaat temini için hukuka aykırı evrak düzenleme, imzalama tasdik etme veya verme, suçlamaları getirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

4 tutuklu bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılacak.