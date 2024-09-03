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24 yaşında genç kadın hayatını kaybetti

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Gazimağusa’da Alkollü Sürücü Kazaya Sebep Oldu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Üç Yaralı
24 yaşında genç kadın hayatını kaybetti

03 Eylül 2024 tarihinde, sabaha karşı saat 03:55 civarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yağmur ÖZTEMUR (30), 149 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PA 843 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Bu esnada karşı yönden gelen Hamdin GÖKTÜRK (44) yönetimindeki YC 648 plakalı çift kabin aracın sağ ön yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan YC 648 plakalı araç, yolun batı kısmına savrularak önce kaldırım bordür taşlarına, ardından kaldırım üzerinde bulunan bir ağaca çarparak durabildi.

Kaza sonucunda, PA 843 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gazimağusa’da sakin Sude ÖZTEMUR (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan PA 843 plakalı araç sürücüsü Yağmur ÖZTEMUR ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Koray ULEMA (45) ile YC 648 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jamshid DİNPANAH (50), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Kazanın, alkollü sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana geldiği belirtilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

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