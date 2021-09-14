24 yaşında kayıp şahıs

13.09.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Burhan DOĞDU (E-24), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
13.09.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Burhan DOĞDU (E-24), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.