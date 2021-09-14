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24 yaşında kayıp şahıs

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24 yaşında kayıp şahıs
24 yaşında kayıp şahıs

13.09.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Burhan DOĞDU (E-24), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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